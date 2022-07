Wall Street mit Markus Koch USA in Rezession, die Federal Reserve und jede Menge Earnings

Börsenexperte Markus Koch über die aktuelle Lage an der Wall Street.

Düsseldorf Das BIP ist in den USA im zweiten Quartal um 0,9 Prozent gesunken. Nach zwei Quartalen mit negativem Wachstum, befinden sich die USA damit technisch in einer Rezession. Auch wenn die Wirtschaft an Schwung verloren hat, fühlt sich das Umfeld noch nicht wie eine Rezession an.

