Wall Street mit Markus Koch Warten auf Powell und die Verbraucherpreise | Buying-the-Dip

Börsenexperte Markus Koch über die aktuelle Lage an der Wall Street.

Düsseldorf Wie zu erwarten war, sehen wir nach der kräftigen Rallye vom Freitag Gewinnmitnahmen, die den gestrigen Kommentaren des Notenbank-Chefs von Atlanta in die Schuhe geschoben werden. Ein Grund lässt sich immer finden! Um 15 Uhr MESZ wird sich FED-Chef Jerome Powell in einer Podiumsdiskussion der Riksbank zu Wort melden. Letztendlich sollte es hier aber keine nennenswerten Neuigkeiten geben. Wie dem auch sei, könnten Marktteilnehmer trotzdem die am Donnerstag um 14:30 MESZ anstehenden Dezember-Verbraucherpreise abwarten. Gerade weil so viele Indikatoren auf eine weiter nachlassende Inflation deuten, liegt in der Veröffentlichung ein gewisses Risiko. Liegen die Verbraucherpreise lediglich im Rahmen oder leicht über den Zielen, dürfte wegen der aktuellen Erwartungshaltung die Reaktion um so negativer ausfallen.

Kurzfristig stehen die Chancen, dass die Wall Street nochmals etwas an Fahrt aufnimmt, ganz gut. Die Berichtssaison dürfte (wie so oft), besser-als-befürchtet anlaufen. Wie dem auch sei, hat der S&P 500 bei über 4100 Punkten einen Deckel. Kurzfristig könnten wir vor allem bei stark leerverkauften Aktien und bei den Aktien unprofitabler Unternehmen weitere Rallyes sehen, meint J.P. Morgan. Wie dem auch sei, geht die Bank weiterhin davon aus, dass Anleger Rallyes nutzen sollten, um Gewinne immer wieder zu realisieren, da die Tiefs des letzten Jahres erneut getestet werden dürften.

