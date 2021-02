Rangliste Das sind die beliebtesten Elektroautos in Deutschland

Dieses Jahr sollen erstmals eine Million Elektroautos auf deutschen Straßen unterwegs sein. Welche Modelle sich derzeit besonders gut verkaufen.

Für Opel-Chef Michael Lohscheller ist der elektrische Corsa der Start einer Elektro-Offensive. (Foto: obs) Opel Corsa-e

Düsseldorf Die Elektromobilität in Deutschland gewinnt an Fahrt. Schon in diesem Jahr sollen eine Million Elektroautos über deutsche Straßen rollen, prognostiziert Henning Kagermann, Chef der „Nationalen Plattform Zukunft der Mobilität“ (NPM). Zu den rund 240.000 Elektroautos im Bestand kamen im Jahr 2020 400.000 hinzu. Dieses Jahr soll der Wert noch einmal übertroffen werden

Den Großteil dieser Neuzulassungen machen reine Elektroautos mit Hochvoltbatterie (EV) und halbelektrische Plug-in-Hybride (PHEV) aus, die sowohl mit Elektro- als auch mit einem Verbrennungsmotor angetrieben werden. Beide Antriebsarten werden in Deutschland mit hohen staatlichen Kaufprämien und Steuervorteilen gefördert, was den Boom zusätzlich befeuert.

2020 stiegen die Neuzulassungen von reinen Stromern um 206 Prozent auf 194.000 Fahrzeuge, die Zahl der neu zugelassenen Plug-in-Hybride kletterte sogar um 342 Prozent auf rund 200.500. Während die Hybridautos als Übergangstechnologie gelten, dürfte der Marktanteil der reinen Elektrofahrzeuge in den kommenden Jahren weiterwachsen – auch durch eine umfangreiche Modelloffensive der Hersteller.

Diese Modelle sind derzeit in Deutschland besonders beliebt.

Platz 10 – Opel Corsa-e – 6016 Neuzulassungen im Jahr 2020*

Der kleine Stromer der Rüsselsheimer teilt sich eine technische Basis mit dem Peugeot 208-e und gehört hierzulande zu den beliebtesten elektrischen Kleinwagen. Mit seiner 50-kWh-Batterie liefert der kleine Opel eine Reichweite von bis zu 300 Kilometern. Allerdings ist der Preis mit fast 30.000 Euro vor Abzug aller Prämien auch vergleichsweise hoch für das Einstiegsmodell.

Mit 689 Neuzulassungen konnte der Corsa-e aber auch im Januar 2021 einigermaßen erfolgreiche Zahlen vorlegen. Und mit dem Mokka-e will Opel rasch elektrisch nachziehen.

Platz 9 – Audi E-Tron – 8.135 Neuzulassungen im Jahr 2020

Der E-Tron soll bei der VW-Premiumtochter die elektrische Offensive einleiten. Das SUV, das auch als Sportback-Variante erhältlich ist, kommt auf eine Normreichweite von bis zu 441 Kilometern, allerdings auch auf einen stattlichen Preis von mindestens 69.000 Euro.

Doch im Gegensatz zu Konkurrenten wie dem Mercedes EQC konnte das Modell aus Ingolstadt die Erwartungen bislang erfüllen und verkaufte sich allein im Januar 2021 592-mal. Zum Vergleich: Das Tesla Model X kam auf ganze 21 Neuzulassungen. Mit dem E-Tron GT, der sich eine Basis mit dem Porsche Taycan teilt, will Audi rasch nachlegen.

Für seinen vergleichsweise hohen Preis verkauft sich das Elektro-SUV beachtlich. (Foto: Reuters) Audi E-Tron

Platz 8 – BMW i3 – 8629 Neuzulassungen im Jahr 2020

Das Elektroauto aus München geht mittlerweile in sein achtes Modelljahr – und galt eigentlich schon als Auslaufmodell. Mittlerweile hat sich BMW festgelegt und will den i3 noch bis 2024 bauen. Kein Wunder: Allein im Januar 2021 wurde das Modell dank umfangreicher Kaufprämien 831-mal verkauft. Für den Konzern, der bis zum Start des i4 und des iX kein anderes reines Elektromodell zu bieten hat, bleibt der Stromer mit Karbonhülle darum wichtig.

Der kleine Stromer ist schon vergleichsweise lange am Markt. (Foto: dpa) BMW i3

Platz 7 – VW e-up – 10.839 Neuzulassungen im Jahr 2020

Auch der kleine Einstiegsstromer aus Wolfsburg ist eigentlich ein Auslaufmodell. Im September verhängte die Konzernzentrale sogar einen Bestellstopp für das Modell, das kurz vor seinem Ende noch mal zum elektrischen Schnäppchen geworden ist. Selbst im Januar wurde der e-up in Deutschland noch 1446-mal zugelassen, die Schwestermodelle Seat Mii und Skoda Citigo kommen zusammen auf 928 Neuzulassungen. Perspektivisch soll ein neues elektrisches Einstiegsmodell an seine Stelle treten.

Der Einstiegsstromer der Wolfsburger dreht gerade seine letzten Runden. (Foto: dpa) VW e-up

Platz 6 – Smart Fortwo – 11.544 Neuzulassungen im Jahr 2020

Trotz großer EQ-Offensive der Schwester Mercedes: Der elektrische Kleinstwagen ist derzeit noch das erfolgreichste Elektromodell aus dem Daimler-Konzern. Nicht nur die konzerneigene Carsharing-Flotte ist dabei ein guter Kunde: Allein im Januar 2021 wurde der Elektro-Smart 1271-mal zugelassen. Mit dem Renault Twingo-e kommt nun allerdings auch das Schwestermodell nach Deutschland – und auch der EQA dürfte dem Smart die Elektrokrone im eigenen Haus streitig machen.

Eines ist allerdings klar: Jeder in Zukunft verkaufte Smart soll elektrisch angetrieben werden. So will man sich auch in Zukunft einen Platz in der deutschen Bestsellerliste sichern, auch wenn die Autos in China vom Band laufen.

Die Zukunft der Kleinstwagenmarke ist rein elektrisch. Smart Fortwo

Platz 5 – Hyundai Kona Elektro – 14.008 Neuzulassungen im Jahr 2020

In der Klasse der elektrischen Kompakt-SUVs hatte der Koreaner im vergangenen Jahr nur wenig Konkurrenz und vor allem vergleichsweise kurze Lieferzeiten. Mit dem Start des VW ID.4 und des Opel Mokka-e dürfte sich das dieses Jahr ändern.

Dennoch: Dank überzeugender Leasingpreise kann der elektrische Kona auch im Januar 2021 stolze 1170 Neuzulassungen vorweisen – 90 Prozent aller Verkäufe der Baureihe, die auch als Hybrid und Verbrenner erhältlich ist. Den Erfolg wollen die Koreaner in anderen Fahrzeugklassen wiederholen. Mit dem Ioniq 5 ist der nächste elektrische Bestseller bereits in Planung.

Kurze Lieferzeiten, günstiges Leasing. Das macht den Kona auch für viele deutsche Autofahrer interessant. (Foto: Reuters) Hyundai Kona Elektro

Platz 4 – VW ID.3 – 14.493 Neuzulassungen im Jahr 2020

Im vergangenen Jahr hat der neue Stromer aus Wolfsburg das Treppchen trotz eines imposanten Schlussspurts zum Jahresende noch verpasst. Das Ziel für 2021 ist dagegen klar: Der ID.3 soll im Heimatmarkt das meistverkaufte Elektroauto werden. Im Januar 2021 wurde dieses Ziel mit 1799 Neuzulassungen locker erreicht.

Die Produktion des Stromers ist offziell gestartet. (Foto: dpa) VW ID.3

Platz 3 – Tesla Model 3 – 15.202 Neuzulassungen im Jahr 2020

Weltweit verkauft niemand mehr Elektroautos als die Kalifornier. In Deutschland muss man sich der Konkurrenz allerdings geschlagen geben. Auch im Januar wurden hierzulande nur 422 Exemplare des Massenmodells Model 3 von Tesla neu zugelassen.

Allerdings schwanken die Zahlen stark, weil Tesla aktuell noch auf Importe aus den USA und China angewiesen ist. Mit der neuen Gigafactory in Grünheide und der Premiere des Model Y will Tesla auch den deutschen Markt ins Visier nehmen.

Das Massenmodell der Kalifornier muss aktuell noch importiert werden. (Foto: dpa) Tesla Model 3

Platz 2 – VW e-Golf – 17.438 Neuzulassungen im Jahr 2020

Der elektrische Golf ist ein erklärtes Auslaufmodell. Für den neuen Golf 8 hat VW gar keine reine Elektrovariante mehr geplant, der e-Golf steht auf der technologischen Basis des Vorläufermodells und nicht wie der ID.3 auf der Elektroplattform des Konzerns. Die Produktion in Dresden lief im Dezember aus. Mit 968 Neuzulassungen taucht der elektrische Golf in der deutschen Zulassungsstatistik im Januar 2021 aber immer noch weit oben auf.

Das kompakte Elektroauto auf der Basis des Golf VII wird mittlerweile nicht mehr gebaut. (Foto: Reuters) VW E-Golf

Platz 1 – Renault Zoe – 30.376 Neuzulassungen im Jahr 2020

Einsamer Spitzenreiter in Deutschland war im vergangenen Jahr erneut ein Franzose. Der Zoe punktet nicht nur mit einem guten Preis, sondern auch mit bis zu 390 Kilometer Reichweite.

Den Spitzenplatz werden die Franzosen mit hoher Wahrscheinlichkeit dieses Jahr aber räumen müssen: Die Konkurrenz wird stärker, und vor allem der VW ID.3 dürfte dem Kleinwagen, der sich im Januar 2021 stolze 1166-mal verkaufte, den Rang ablaufen.

Der französische Kleinwagen konnte 2020 noch die Spitze bei den Elektro-Neuzulassungen verteidigen. (Foto: obs) Renault Zoe



*Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt

