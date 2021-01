Elektromobilität Schau mir in die Augen, Kleiner – der Honda-e im Handelsblatt-Autotest

Der Honda-e ist unserem Tester gleich ins Auge gefallen. Kann der kompakte Elektro-Japaner mit dem großen Bildschirm den hohen Erwartungen gerecht werden?

Der Japaner setzt auf ein mutiges Design und viele digitale Helfer. Honda-e

Düsseldorf Mit der Liebe auf den ersten Blick ist es ja so eine Sache. Auf große Erwartungen folgt viel zu oft eine große Enttäuschung. Insofern kann ich nicht sagen, ob der Honda-e nun Glück oder Pech hat, ausgerechnet auf mich als Tester zu treffen. Denn bei mir, das kann ich so deutlich sagen, war es Liebe auf den ersten Blick.

Im Jahr 2017 feierte der elektrische Honda auf der IAA in Frankfurt seine Premiere. Damals hieß er noch Honda Urban EV Concept – war also ein sogenanntes Konzeptauto, von denen die Hersteller selbst oft gar nicht wissen, ob sie nur was fürs Auge sein sollen oder irgendwann in Serie gehen. Das Feedback fiel aber wohl so positiv aus, dass man sich bei Honda für Letzteres entschied – und spätestens seit dieser Ankündigung warte ich auf eine Testfahrt.

