Dax-Ausblick Kein Ende der Börsen-Talfahrt in Sicht

In den ersten drei Quartalen verloren Aktien- und Anleihemärkte weltweit 36 Billionen Dollar. Rekordinflation, Rezessionsängste, Zinserhöhungen und der Krieg belasten. Das müssen Anleger beachten.

Der Dax verlor in der Woche etwas mehr als ein Prozent. (Foto: Reuters) Deutsche Börse in Frankfurt

Frankfurt Es gibt momentan wenig Hoffnung für die Börsen. „Die anhaltende Flut an Negativnachrichten - unter anderem Pipeline-Sabotage, Rekord-Inflation, Konjunkturpanik – sorgt für eine Rutschpartie an den Aktienmärkten. Bis mehr Klarheit oder Besserung herrscht, werden die Börsen nervös bleiben“, urteilt Robert Halver, Leiter Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank.

Mit dem Abschluss des dritten Quartals haben die Kurs-Talfahrten historische Dimensionen angenommen. An den weltweiten Aktien- und Anleihemärkten summieren sich die Verluste auf 36 Billionen Dollar, gemessen an den globalen Indizes von Bloomberg und MSCI. Der Verlust des S&P 500 in den ersten drei Monaten von 25 Prozent ist die drittschlechteste Bilanz für diese Zeitperiode seit 1931. Beim Dax ergibt sich ein ähnlich hoher Abschlag.

Am Freitag erholte sich der Dax um 1,2 Prozent auf 12.114 Punkte. In den USA fiel der S&P 500 um 1,5 Prozent. Die Nike-Aktie sackte nach einem Gewinneinbruch und einem trüben Ausblick um 13 Prozent, was auch die Kurse der deutschen Sportschuhhersteller Adidas und Puma um mehr als vier und fast sechs Prozent drückte.

Die abgelaufene Woche war außergewöhnlich. Sie brachte neben der Nachricht über die Pipeline-Sabotage noch andere Hiobsbotschaften für die Anleger. Die deutsche Inflation erreichte mit zehn Prozent im September ein Rekordniveau. „Werte über der markanten 10-Prozent-Marke sollten uns in den kommenden Monaten nicht überraschen“, glauben die Analysten von Metzler Capital Markets. Am Freitag wurden identische zehn Prozent auch für die Eurozone gemeldet.

Das große Risiko Großbritannien

Eine unerwartete schlechte Nachricht kam aus Großbritannien, als Reaktion auf die Ankündigung von Steuersenkungen. Dort löste der Renditeanstieg britischer Staatsanleihen Schockwellen aus. Die Notenbank musste mit der Zusage des Aufkaufs von Staatsanleihen diesen Anstieg und auch den Pfund-Crash bekämpfen. Mark Dowding, Chef-Anlagestratege bei Bluebay Asset Management, sieht die Lage kritisch: „Gegenwärtig scheint sich im Vereinigten Königreich eine Energie- und Wirtschaftskrise in eine Finanzmarktkrise zu verwandeln.“

Das Ereignis in Goßbritannien könnte größere Dimensionen annehmen. „Diese Woche wankte die Finanzstabilität der Briten und nur ein beherztes Eingreifen der Bank of England verhinderte den weiteren Abverkauf“, stellt Volker Schilling fest. Der Vorstand der Vermögensverwaltung Greiff Capital Management wertet die Aktion so: „Die erste Notenbank rudert zurück und beginnt ihre Bilanzsumme wieder zu vergrößern und eigene Anleihen aufzukaufen.“

Blaupause für Notenbanken

Es sei schon kurios, dass man Stabilität dadurch erzeuge, indem man dem System noch mehr Instabilität verleihe. Schilling sieht die abrupte Abkehr von einer restriktiven Geldpolitik auf der Insel nicht als Ausreißer, eher als Trendsetter: „Was Sie hier sehen, ist die Blaupause für alle anderen westlichen Notenbanken.“

Mit diesen schlechten Nachrichten verlor auch der Dax in der Woche etwas mehr als ein Prozent. Das Ausmaß der Baisse illustriert aber erst der Blick auf die Entwicklung seit dem Index-Top Anfang Januar im Lichte der Einzelwerte. Verlierer im Index sind Zalando mit einem Einbruch von 72 Prozent, Delivery Hero mit 64 Prozent. Als positive Ausreißer gewinnen Deutsche Börse 17 Prozent, Beiersdorf 13 Prozent.

Experten sind skeptisch

Vor dem Hintergrund von Rekordinflation, der Aussicht auf weitere steigende Leitzinsen, nach oben schießenden Anleiherenditen und den wachsenden Rezessionsängsten spekulieren Anlageexperten über die weiteren Aussichten an den Aktienmärkten. Die meisten Experten sind skeptisch, etwa die Marktexperten von JP Morgan. Mike Wilson von Morgan Stanley sieht die US-Aktien in den letzten Phasen eines Bärenmarktes.

Ähnlich denkt Mabrouk Chetouane, Chefstratege bei Natixis Investment Managers. Er weitere Zinserhöhungen der Notenbanken. Die Schwankungen an den Märkten dürften noch zunehmen, bis der Tiefpunkt an den Märkten erreicht sei: „Erst dann werden sich Einstiegsmöglichkeiten in Anleihen und Aktien bieten.“

Auch die Experten von Russell Investments sehen die Börsenampel auf Rot. Es steige die Wahrscheinlichkeit einer US-Rezession im kommenden Jahr. „Derzeit gibt es an den Kapitalmärkten kaum Lichtblicke“, heißt es von Andrew Pease, dem Leiter der Anlagestrategie.

Schlechte Stimmung ist gut

Doch genau das macht ihm auch Hoffnung. „Eine Quelle der Zuversicht könnte jedoch sein, dass die Anlegerstimmung sehr negativ ist“, erkennt er. Nach dem Motto: Wenn alle Anleger skeptisch sind, werden sie häufig bereits verkauft haben und können daher die Kurse nicht weiter drücken. Pease resümiert: „Dies könnte ein Indikator dafür sein, dass die Märkte die schlechten Nachrichten bereits eingepreist haben.“

Erst einmal richten die Anleger jedoch ihren Blick auf die anstehenden Wirtschaftsdaten in der neuen Woche. Am Montag und Mittwoch stehen US-Einkaufsmanagerindizes auf dem Tageskalender. Auftragseingänge sind für Dienstag vorgesehen, der wichtige September-Arbeitsmarktbericht für Freitag.

Am Montag ist zwar Feiertag in Deutschland, doch an der Börse wird gehandelt. Für Donnerstag stehen Auftragseingangsdaten an, am Freitag Zahlen zur Industrieproduktion und zum Einzelhandel. Für die Eurozone gibt es am Dienstag Produzentenpreise, am Freitag Einzelhandelsumsätze.

