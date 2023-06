Batteriehersteller Kanadischer Pensionsfonds investiert 400 Millionen Dollar in Northvolt

Der schwedische Konzern will Europas größter Batteriehersteller werden. Durch das Investment des kanadischen Pensionsfonds kann Northvolt die Produktion weiter ausbauen.

Auch in Schleswig-Holstein will Northvolt zukünftig Batterien produzieren. (Foto: REUTERS) Northvolt

London Der schwedische Batteriehersteller Northvolt hat eine Finanzspritze vom kanadischen Pensionsfonds Investment Management Corporation of Ontario (IMCO) über 400 Millionen Dollar erhalten. Damit kann der Börsenaspirant, zu dessen Investoren auch BMW und Volkswagen gehören, seine Produktion von Lithium-Ionen-Batterien weiter ausbauen.

„Northvolt passt wirklich zu vielen Trends, in die wir investieren wollen“, sagte IMCO-Managerin Rossitsa Stoyanova mit Verweis auf den Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft und der Umstrukturierung globaler Lieferketten. Reuters-Informationen zufolge hat IMCO die 400 Millionen Dollar über Wandelschuldverschreibungen in Northvolt investiert.

Ein Northvolt-Sprecher kündigte an, „die nächsten Schritte in unserem Finanzierungsplan in naher Zukunft“ bekannt zu geben. Die Firma hat seit 2017 mehr als acht Milliarden Dollar an Fremd- und Eigenkapital aufgenommen, um Europas größter Batteriehersteller zu werden. Northvolt lieferte 2022 seine ersten Batteriezellen aus seiner Gigafactory im schwedischen Skelleftea aus.

