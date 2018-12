 1&1 Drillisch-Aktie - WKN 554550: 1&1 Drillisch-Aktie verliert - Kursminus von 0,6 Prozent

Die Aktie des Mobilfunkanbieters 1&1 Drillisch gehört mit einem Minus von 0,6 Prozent im TecDax und MDax zu den Verlustbringern des Tages. Aktuell notiert die Aktie bei 43,04 Euro.

1&1 Drillisch Aktie: News zur aktuellen Kurs-Entwicklung

FrankfurtUnbedeutend bergab geht es mit dem Kurs des 1&1 Drillisch-Anteilscheins. Aktuell verliert der Schein des Telekommunikationsanbieters, der beim letzten Börsenschluss mit 43,30 Euro notierte, 26 Cent (0,6 Prozent). Zuletzt wird die 1&1 Drillisch-Aktie mit 43,04 Euro gehandelt.

Die Aktie gehört im MDax mit 0,6 Prozent Minus zu den schlechteren Werten. Der Anteilschein liegt bislang auf Rang 19 im Mittelfeld des MDax. Der MDax notiert bislang 22.276 Punkte (minus 1,15 Prozent). Deshalb entwickelt sich die 1&1 Drillisch-Aktie schwächer als der Index.

Parallel dazu liegt der Anteilschein bislang auf Rang sieben im oberen Drittel des TecDax.



Am Montag war die 1&1 Drillisch-Aktie zum Preis von 43,00 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch lag bei 43,14 Euro.

Die 1&1 Drillisch-Aktie liegt auf Jahressicht 40,5 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, das 72,35 Euro beträgt. Es war am 9. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 26. Oktober 2018 und beträgt 34,56 Euro.

Auf 3,72 Millionen Euro Umsatz kommt die Aktie bis um 13:30 Uhr. Am vorherigen Handelstag waren bis zum gleichen Zeitpunkt Papiere im Wert von 4,0 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der 1&1 Drillisch-Aktie beträgt 72,35 Euro und war am 9. Januar 2018 erreicht worden. Das Allzeit-Tief beträgt 0,52 Euro (vom 11. Oktober 2002).

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

26.11.2018 Equinet senkt Ziel für 1&1 Drillisch auf 56 Euro - 'Buy'

Die Investmentbank Equinet hat das Kursziel für 1&1 Drillisch von 66 auf 56 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Nach 2018 erwarte er von dem Internet- und Telekomkonzern wegen nur noch begrenzter Investitionen einen bedeutenden Free Cashflow, schrieb Analyst Cengiz Sen in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies rechtfertige einen Aufschlag gegenüber anderen Branchenunternehmen und damit eine Neubewertung der Aktie. Der Experte nahm auch Anpassungen an seinen Schätzungen und dem Bewertungsansatz vor./tih/la Datum der Analyse: 26.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.