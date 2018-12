 Ado Properties-Aktie - WKN A14U78: Ado Properties-Aktie mit Kursgewinnen von 1,4 Prozent

Mit einem Zuwachs von 1,4 Prozent gehört die Aktie Ado Properties zu den Gewinnern des Tages im SDax. Die Aktie notiert zur Stunde mit 47,86 Euro.

Ado Aktie: News zur aktuellen Kurs-Entwicklung

FrankfurtUm 1,4 Prozent nach oben geht es mit dem Kurs der Ado Properties-Aktie. Bislang gewinnt das Papier deutliche 66 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 47,20 Euro. Zuletzt wird das Ado Properties-Papier mit 47,86 Euro gehandelt.

Im SDax gehört die Aktie mit 1,4 Prozent Plus zu den besseren Werten. Der Anteilschein liegt bislang auf Rang zwei in der Spitzengruppe des SDax. Bislang verbucht der SDax 9.794 Punkte (minus 2,11 Prozent). Deshalb entwickelt sich die Ado Properties-Aktie stärker als der Index.





Mit einem Preis von 47,36 Euro ist der Anteilschein am Montag den 10.12.2018 in den Handel gegangen und erreicht zwischenzeitlich ein Tageshoch von 48,08 Euro.

Die Ado Properties-Aktie liegt auf Jahressicht 14,2 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, das 55,75 Euro beträgt. Es war am 31. August 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 6. Februar 2018 und beträgt 40,00 Euro.

Bis um 13:45 Uhr kommt die Aktie auf 0,75 Millionen Euro Umsatz. Bis zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 0,3 Millionen Euro gehandelt worden. Am 31. August 2018 war mit 55,75 Euro das Allzeit-Hoch der Ado Properties-Aktie erreicht worden. Das Allzeit-Tief beträgt 18,57 Euro (vom 24. August 2015).

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

29.11.2018 Credit Suisse lässt Ado Properties auf 'Outperform'

Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Ado Properties auf "Outperform" mit einem Kursziel von 59,40 Euro belassen. Analyst Marios Pastou passte sein Bewertungsmodell in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an den jüngsten Zwischenbericht des auf Berlin fokussierten Immobilienunternehmens an./ag/edh Datum der Analyse: 28.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

