 BASF-Aktie - WKN BASF11: BASF-Aktie fällt 4,8 Prozent

Mit einem Rückgang von 4,8 Prozent gehört der Wert des Chemiekonzerns BASF im Dax zu den Verlustbringern des Tages. Der Wert notiert aktuell mit 57,75 Euro.

BASF Aktie: News zur aktuellen Kurs-Entwicklung

FrankfurtNach unten um 4,84 Prozent geht es mit dem Kurs der BASF-Aktie. Aktuell verliert der Anteilschein des Chemiekonzerns, der am vorigen Börsentag mit 60,69 Euro aus dem Handel gegangen ist, 2,94 Euro (4,84 Prozent). Zuletzt wird der BASF-Wert mit 57,75 Euro notiert.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BASF nach der am Freitagabend veröffentlichten Gewinnwarnung von 88 auf 84 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Market-Perform" belassen. Die Ludwigshafener hätten sich der wachsenden Zahl der Warnungen aus der Branche angeschlossen, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht sich in seiner Einschätzung bestätigt, dass die BASF-Aktie zwar günstig sei, es aber an Impulsen für eine Neubewertung fehle.

Das Wertpapier gehört im Dax mit 4,84 Prozent Minus zu den schlechteren Werten. Die Aktie liegt derzeit auf Position 30 am Ende des Dax. Derzeit registriert der Dax 10.720 Punkte (minus 0,64 Prozent). Deshalb entwickelt sich die BASF-Aktie schlechter als der Index.





Mit einem Preis von 57,40 Euro ist die Aktie am Montag den 10.12.2018 in den Handel gegangen und erreicht zwischenzeitlich ein Tageshoch von 58,64 Euro.

Die BASF-Aktie liegt auf Jahressicht 41,5 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, das 98,80 Euro beträgt. Es war am 19. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 7. Dezember 2018 und beträgt 60,69 Euro.

Bis um 13:30 Uhr kommt die Aktie auf 249,69 Millionen Euro Umsatz. Am vorherigen Handelstag waren bis zum gleichen Zeitpunkt Papiere im Wert von 92,0 Millionen Euro gehandelt worden. Am 19. Januar 2018 war mit 98,80 Euro das Allzeit-Hoch der BASF-Aktie erreicht worden. Das Allzeit-Tief beträgt 14,13 Euro (vom 12. März 2003).

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

30.11.2018 Deutsche Bank senkt Ziel für BASF auf 90 Euro - 'Buy'

Die Deutsche Bank hat das Kursziel für BASF von 94 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts der Veränderungen im Konzern und der konjunkturellen Unsicherheiten dürfte 2019 ein Übergangsjahr für den Chemiekonzern werden, auch in puncto Ertragskraft, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das vierte Quartal könnte enttäuschend ausfallen und der Ausblick für das laufende Jahr sei gefährdet./mf/edh Datum der Analyse: 30.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.