 Beiersdorf-Aktie - WKN 520000: Beiersdorf-Aktie praktisch unverändert

Ohne große Bewegung zeigt sich der Wert des Pharmaunternehmens Beiersdorf im Dax. Bislang notiert die Aktie bei 93,92 Euro.

Beiersdorf Aktie: News zur aktuellen Kurs-Entwicklung

FrankfurtDie Aktie des Pharmaunternehmens Beiersdorf gehört mit einem Rückgang von kaum spürbaren 0,34 Prozent zu den Verlierern des Tages. Im Vergleich zum Vortag von 94,24 Euro hat sie sich um 32 Cent minimal auf 93,92 Euro verschlechtert.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Beiersdorf in einem Ausblick auf 2019 von 104 auf 98 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Innerhalb der europäischen Lebensmittelbranche und der für Hersteller von Haushaltsprodukten werde sie bezüglich der Bewertungen und Margenerwartungen vorsichtiger, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie.

Das Wertpapier gehört im Dax mit 0,34 Prozent Minus zu den schlechteren Werten. Das Papier liegt aktuell auf Platz zwölf im Mittelfeld des Dax. Der Dax verzeichnet aktuell 10.720 Punkte (minus 0,64 Prozent). Deshalb entwickelt sich die Beiersdorf-Aktie besser als der Index.





Am Montag war die Aktie des Pharmaunternehmens zum Preis von 93,68 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch lag bei 94,12 Euro.

Die Beiersdorf-Aktie liegt auf Jahressicht 9,0 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, das 103,25 Euro beträgt. Es war am 7. August 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 1. März 2018 und beträgt 85,12 Euro.

Auf 10,14 Millionen Euro Umsatz kommt die Aktie bis um 13:30 Uhr. Am vorherigen Handelstag waren bis zum gleichen Zeitpunkt Papiere im Wert von 13,7 Millionen Euro gehandelt worden. Am 7. August 2018 war mit 103,25 Euro das Allzeit-Hoch der Beiersdorf-Aktie erreicht worden. Das Allzeit-Tief beträgt 12,10 Euro (vom 12. Dezember 1997).

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

30.11.2018 Kepler Cheuvreux belässt Beiersdorf auf 'Hold' - Ziel 93 Euro

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Aktie des Konsumgüterkonzerns Beiersdorf mit Blick auf personelle Veränderungen im Top-Management auf "Hold" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Die anstehenden Wechsel im Vorstand keine revolutionären Änderungen an der erfolgreichen Strategie mit sich bringen, schrieb Analyst Karel Zoete in einer am Freitag vorliegenden Studie. Denn der neue Konzernlenker komme aus dem Unternehmen und der Aufsichtsratschef bleibe auf seinem Posten./gl/edh Datum der Analyse: 30.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.