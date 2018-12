 BMW-Aktie - WKN 519000: BMW-Aktie mit Kursverlusten von 1,4 Prozent

Die Aktie des Automobilproduzenten BMW gehört mit einer negativen Entwicklung von 1,4 Prozent im Dax zu den Verlustbringern des Tages. Zur Stunde notiert der Anteilschein bei 70,71 Euro.

FrankfurtNach unten um 1,39 Prozent geht es mit dem Kurs der BMW-Aktie. Derzeit verliert der Anteilschein des Automobilproduzenten, der am vorigen Börsentag mit 71,71 Euro aus dem Handel gegangen ist, 1,00 Euro (1,39 Prozent). Zuletzt wird der BMW-Wert mit 70,71 Euro notiert.

Im Dax gehört die Aktie mit 1,39 Prozent Minus zu den schlechteren Werten. Der Anteilschein liegt zur Stunde auf Rang 24 im unteren Drittel des Dax. Der Dax verzeichnet zur Stunde 10.720 Punkte (minus 0,64 Prozent). Daher entwickelt sich die BMW-Aktie schlechter als der Index.





Mit einem Preis von 71,00 Euro ist der Anteilschein am Montag den 10.12.2018 in den Handel gegangen und erreicht zwischenzeitlich ein Tageshoch von 71,29 Euro.

Die BMW-Aktie liegt auf Jahressicht 27,5 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, das 97,50 Euro beträgt. Es war am 23. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 7. Dezember 2018 und beträgt 71,14 Euro.

Auf 43,45 Millionen Euro Umsatz kommt die Aktie bis um 13:30 Uhr. Am vorherigen Handelstag waren bis zum gleichen Zeitpunkt Papiere im Wert von 51,2 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der BMW-Aktie beträgt 123,75 Euro und war am 17. März 2015 erreicht worden. Das Allzeit-Tief beträgt 16,00 Euro (vom 28. Oktober 2008).

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

05.12.2018 Independent Research belässt BMW auf 'Halten' - Ziel 81 Euro

Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für BMW auf "Halten" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Das Zugeständnis von BMW an die US-Regierung zur Verhinderung von Einfuhrzöllen dürfte die verstärkte Verlagerung der Produktion für den US-Markt in die USA sein, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die durchwachsene Lage für den Autohersteller mache die Aktie zu einer Halteposition./mf/gl Datum der Analyse: 05.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.