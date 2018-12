 Börsenbericht MDax: MDax auf leichtem Abwärtstrend - Deutsche Pfandbriefbank fällt beträchtlich

Geringfügige Verluste verzeichnet der MDax zum Start des Börsennachmittags des Montags. Die Liste der Top-Performer wird angeführt von Sartorius, MorphoSys und Aurubis.

MDax bewegt sich seitwärts

FrankfurtDer MDax liegt heute bei 22.317 Punkten und damit 0,97 Prozent im Minus. Insgesamt sind 18 Prozent der Werte im Plus und 82 Prozent der Aktien im Minus. Sowohl der SDax mit 2,09 Prozent als auch der TecDax mit 0,74 Prozent registrieren derzeit ebenfalls Verluste. Die größten Handelsvolumina im MDax erzielen heute Commerzbank mit 23,50 Millionen Euro Umsatz, Evotec mit 13,22 Millionen Euro und Lanxess mit 13,01 Millionen Euro.

und des Kupferherstellers Aurubis mit 0,43 Prozent Zuwachs. Am meisten verlieren die Anteilscheine des Finanzdienstleisters Deutsche Pfandbriefbank mit 6,16 Prozent, des Verbindungsteilespezialisten Norma Group mit 4,63 Prozent

Tops

Die Anleger von Sartorius-Aktien können sich freuen. Bislang erreicht das Papier des Biotech-Unternehmens den Stand von 111,60 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 2,2 Prozent zulegen.

Der Wert des Biotech-Unternehmens MorphoSys gehört aktuell mit einem Anstieg von 1,73 Prozent zu den besten des Tages. Im Vergleich zum Vortagesschlusskurs von 98,25 Euro kann sich das Papier des Biotech-Unternehmens um gute 1,70 Euro auf 99,95 Euro verbessern.

Der Anteilschein des Kuperproduzenten Aurubis gehört mit einem Plus von 0,43 Prozent zu den nahezu konstanten Werten des Tages. Im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss von 44,00 Euro kann sie sich unbedeutend um 19 Cent auf 44,19 Euro verbessern.

Flops

Die Aktie des Finanzdienstleisters Deutsche Pfandbriefbank gehört mit einem Rückgang von 6,16 Prozent zu den Verlierern des Tages. Im Vergleich zum Vortagesschlusskurs von 10,14 Euro hat sie sich um 63 Cent auf 9,51 Euro verschlechtert.

Nach unten um 4,63 Prozent geht es mit dem Kurs von Norma Group-Aktien. Aktuell verliert der Wert des Verbindungstechnik-Herstellers, der am vorigen Börsentag mit 48,86 Euro aus dem Handel gegangen ist, 2,26 Euro (4,63 Prozent). Zuletzt wird Norma Group mit 46,60 Euro notiert.

Enttäuschung bei den Anlegern des Freenet-Wertpapieres. Aktuell fällt die Aktie des TK-Anbieters auf den Stand von 16,58 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um klare 4,41 Prozent verschlechtert.

Analysten-Report

10.12.2018 JPMorgan senkt RTL auf 'Neutral'

Die US-Bank JPMorgan hat RTL in einem Ausblick auf 2019 von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 80 auf 56 Euro gesenkt. Er rechne für das kommende Jahr mit einer Konjunkturabschwächung, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Dabei dürfte das Wachstum aus dem für Fernsehsender wichtigen Werbegeschäft nachlassen. Für RTL kappte er seine Gewinnerwartung (EPS) um 10 Prozent. Die Gründe sind vor allem ein erwartetes schwächeres Wachstum des Privat-Fernsehsenders sowie zusätzliche Kosten für internationale Fußballspiele und Investitionen in Streaming./ajx/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

10.12.2018 JPMorgan senkt Ziel für ProSiebenSat.1 auf 30 Euro - 'Overweight'

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 40 auf 30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Er rechne 2019 mit einer Konjunkturabschwächung, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Dabei dürfte das Wachstum aus dem für Fernsehsender wichtigen Werbegeschäft nachlassen./ajx/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

10.12.2018 Goldman senkt Ziel für Hugo Boss auf 61,90 Euro - 'Sell'

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hugo Boss von 66,30 auf 61,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Neuaufstellung des Modekonzerns aus Metzing sei noch nicht zu Ende, schrieb Analyst Alberto D'Agnano in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht anhaltende Profitabilitätsrisiken./ag Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

07.12.2018 Jefferies senkt Brenntag auf 'Hold' und Ziel auf 42 Euro

Das Analysehaus Jefferies hat Brenntag von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 61 auf 42 Euro gesenkt. Der Nachfrageschwäche in Europa dürften negative Nachfragetrends in Nordamerika folgen, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte reduzierte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2018 bis 2020./edh/zb Datum der Analyse: 07.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.