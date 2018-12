 Börsenbericht SDax: Der SDax kann nicht überzeugen - RIB Software mit erheblichen Kursverlusten

Der SDax notiert am Montag kurz nach Mittag deutliche Verluste. Die Liste der Top-Performer wird angeführt von Carl Zeiss Meditec, Ado Properties und WashTec.

SDax gibt nach

FrankfurtDerzeit steht der SDax bei 9.797 Punkten und hat damit 2,09 Prozent gegenüber dem Vortagesschlusskurs nachgegeben. 18 Prozent der Aktien zeigen derzeit eine positive und 82 Prozent eine negative Entwicklung. Sowohl der TecDax mit 0,74 Prozent als auch der MDax mit 0,97 Prozent verzeichnen derzeit ebenfalls Verluste. Bisher erzielen im SDax und TecDax die größten Handelsvolumina RIB Software mit 19,58 Millionen Euro Umsatz, Dialog mit 4,47 Millionen Euro und Carl Zeiss Meditec mit 4,39 Millionen Euro.

Ado Properties mit 1,48 Prozent und WashTec mit 0,88 Prozent Zuwachs. des Maschinenbauers Aumann mit 9,54 Prozent und retailer Steinhoff International mit 8,27 Prozent Verlust.

Tops

Der Wert des Medizintechnikherstellers Carl Zeiss Meditec gehört bislang mit einem Zuwachs von 2,32 Prozent zu den Gewinnern des Tages. Im Vergleich zum Vortagesschlusskurs von 66,70 Euro kann sich das Papier des Medizintechnikherstellers um gute 1,55 Euro auf 68,25 Euro verbessern.

Bergauf geht es mit dem Ado Properties-Wertpapier. Zur Stunde gewinnt der Anteilschein 70 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 47,20 Euro und macht damit deutliche 1,48 Prozent gut. Zuletzt wurde Ado Properties mit 47,90 Euro gehandelt.

Der Wert WashTec gehört mit einem Anstieg von 0,88 Prozent zu den nahezu konstanten Werten des Tages. Im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages von 57,00 Euro kann sie sich unbedeutend um 50 Cent auf 57,50 Euro verbessern.

Flops

Die Aktionäre des RIB Software-Anteilscheines verzeichnet Verluste. Bislang gibt die Aktie des Software-Unternehmens überdeutlich nach. Zuletzt erreicht das Papier den Stand von 9,42 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 27,16 Prozent verschlechtert.

Bergab geht es heute mit dem Aumann-Kurs. Derzeit verliert der Wert des Maschinenbauers bemerkenswerte 3,40 Euro und realisiert mit 9,54 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 35,65 Euro. Zuletzt wird Aumann mit 32,25 Euro gehandelt.

Die Aktie Steinhoff International gehört mit einem Rückgang von 8,27 Prozent zu den Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum Vortag von 10 Cent hat sie sich um 1 Cent auf 0,09 Euro verschlechtert.

Analysten-Report

07.12.2018 Berenberg belässt Carl Zeiss Meditec auf 'Hold' - Ziel 63 Euro

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Das Medizintechnikunternehmen habe solide Zahlen für sein Geschäftsjahr vorgelegt, schrieb Analyst Scott Bardo in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Ausblick sei wie üblich konservativ formuliert. Angesichts der starken Entwicklung seit Jahresbeginn sei die Aktie nur eine Halteposition./mf/zb Datum der Analyse: 07.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

07.12.2018 HSBC senkt Leoni auf 'Hold' - Ziel runter auf 30 Euro

Die britische Investmentbank HSBC hat Leoni von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 55 auf 30 Euro gesenkt. Nach der Gewinnwarnung für 2018 sei auch der Ausblick des Autozulieferers auf 2019 schwach, schrieb Analyst Henning Cosman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wegen der kurzfristigen Unsicherheit dürfte der Markt die besseren Aussichten im Jahr 2020 kaum honorieren./ajx/zb Datum der Analyse: 07.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

07.12.2018 Deutsche Bank hebt Ziel für Krones auf 85 Euro - 'Hold'

Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Krones nach deutlichem Kursrückgang von 83 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen dürfte weiterhin vom strukturellen Wachstum in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie insbesondere in den Schwellenländern profitieren, schrieb Analystin Felicitas von Bismarck, die mit ihrer am Freitag vorliegenden Studie die Beobachtung der Krones-Aktie nun Nika Zimmermann übergibt. Allerdings sei der Markenausblick von Krones herausfordernder. Insgesamt bleibe das Gewinnpotenzial begrenzt./ajx/ag Datum der Analyse: 07.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

07.12.2018 Deutsche Bank belässt Rational auf 'Buy' - Ziel 654 Euro

Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Rational auf "Buy" mit einem Kursziel von 654 Euro belassen. Die Investitionsgüter-Branche habe seit Jahresbeginn um mehr als 15 Prozent abgewertet, so die Analysten um Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Neben dem Abschwung im Automobil- und Elektronik-Sektor bleibe die Industrienachfrage allerdings recht stark. Dennoch dürfte das Sektorwachstum seinen Höhepunkt bereits im zweiten Quartal gesehen haben und sich über das Jahr 2019 weiter abschwächen. In einer unsicheren Welt zähle die Aktie des Großküchenausstatters Rational aber zu den sichereren Häfen./ajx/ag Datum der Analyse: 07.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

