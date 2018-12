 Börsenbericht TecDax: TecDax trübt sich ein - RIB Software fällt deutlich

Geringe Verluste notiert der TecDax am frühen Nachmittag des Montags. Die Liste der Top-Performer wird angeführt von Carl Zeiss Meditec, Sartorius und MorphoSys.

TecDax bewegt sich seitwärts

FrankfurtDer TecDax notiert bislang bei 2.498 Punkten und hat damit 0,74 Prozent gegenüber dem gestrigen Handelsschluss verloren. 17 Prozent der Aktien zeigen aktuell eine positive und 83 Prozent eine negative Entwicklung. Sowohl der MDax mit 0,97 Prozent als auch der SDax mit 2,09 Prozent registrieren derzeit ebenfalls Verluste. Die größten Handelsvolumina im TecDax und Dax erzielen heute SAP mit 54,28 Millionen Euro Umsatz, Deutsche Telekom mit 53,28 Millionen Euro und Infineon Technologies mit 45,05 Millionen Euro.

Tops

Um 2,32 Prozent bergauf geht es bislang mit dem Carl Zeiss Meditec-Kurs. Bislang gewinnt der Wert der Medizintechnikfirma gute 1,55 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 66,70 Euro. Zuletzt wird Carl Zeiss Meditec mit 68,25 Euro gehandelt.

Die Anleger von Sartorius-Aktien können sich freuen. Bislang erreicht das Papier des Biotechnologieunternehmens den Stand von 111,60 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 2,2 Prozent zulegen.

Der Wert des Biotech-Unternehmens MorphoSys gehört zur Stunde mit einer positiven Entwicklung von 1,73 Prozent zu den Gewinnern des Tages. Im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages von 98,25 Euro kann sich das Papier des Biotech-Unternehmens um gute 1,70 Euro auf 99,95 Euro verbessern.

Flops

Nach unten um 27,16 Prozent geht es mit dem Kurs von RIB Software-Aktien. Derzeit verliert der Wert des Softwareentwicklers, der am vorigen Börsentag mit 12,94 Euro aus dem Handel gegangen ist, 3,52 Euro (27,16 Prozent). Zuletzt wird RIB Software mit 9,42 Euro notiert.

Enttäuschung bei den Anlegern des Isra Vision-Wertpapieres. Bislang fällt die Aktie des Softwareunternehmens auf den Stand von 29,85 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um klare 4,94 Prozent verschlechtert.

Die Aktionäre des Freenet-Anteilscheines verzeichnet Verluste. Derzeit gibt der Wert klar nach. Zuletzt erreicht das Papier den Stand von 16,58 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 4,41 Prozent verschlechtert.

Analysten-Report

07.12.2018 Berenberg belässt Carl Zeiss Meditec auf 'Hold' - Ziel 63 Euro

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Das Medizintechnikunternehmen habe solide Zahlen für sein Geschäftsjahr vorgelegt, schrieb Analyst Scott Bardo in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Ausblick sei wie üblich konservativ formuliert. Angesichts der starken Entwicklung seit Jahresbeginn sei die Aktie nur eine Halteposition./mf/zb Datum der Analyse: 07.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

07.12.2018 JPMorgan belässt SAP auf 'Overweight' - Ziel 115 Euro

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Nachdem die Übernahme des US-Unternehmens Qualtrics nun im Aktienkurs eingepreist sei, dürfte sich der Anlegerfokus auf die Geschäftsentwicklung des Softwarekonzerns im vierten Quartal richten, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie rechnet beim Geschäft mit Mietsoftware (Cloud) mit einem Umsatzplus von 37 Prozent und beim traditionellen Verkauf von Softwarelizenzen mit einem Rückgang von 6 Prozent./edh/zb Datum der Analyse: 07.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

07.12.2018 JPMorgan belässt Morphosys auf 'Overweight' - Ziel 120 Euro

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Morphosys auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Der Antikörper Tremfya habe sich in einer aktuellen Studie gegenüber dem Konkurrenzprodukt Cosentyx von Novartis als überlegen erwiesen, schrieb Analyst James Gordon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies impliziere positive Erwartungen an die Lizenzeinnahmen./ajx/zb Datum der Analyse: 07.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

07.12.2018 UBS belässt Telefonica Deutschland auf 'Buy' - Ziel 4,45 Euro

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Telefonica Deutschland auf "Buy" mit einem Kursziel von 4,45 Euro belassen. Der deutsche Mobilfunkanbieter stehe vor spannenden Zeiten, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im zweiten Quartal 2019 werde die Vergabe neuer Frequenzen erwartet, während sich die Netzabdeckung weiter verbessere. In den kommenden Quartalen sei mit positivem Umsatzschwung mit den Mobilfunkangeboten zu rechnen./tih/ag Datum der Analyse: 06.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Analysten-Reports finden Sie im Analystencheck.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.