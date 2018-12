 Commerzbank-Aktie - WKN CBK100: Commerzbank-Aktie verliert - Kursminus von 0,6 Prozent

Die Aktie des Kreditinstituts Commerzbank gehört mit einem Minus von 0,6 Prozent im MDax zu den Verlustbringern des Tages. Der Anteilschein notiert zur Stunde mit 6,79 Euro.

Im MDax gehört das Wertpapier mit 0,59 Prozent Minus zu den schlechteren Werten. Die Aktie liegt derzeit auf Rang 18 im Mittelfeld des MDax. Der MDax verzeichnet derzeit 22.276 Punkte (minus 1,15 Prozent). Somit entwickelt sich die Commerzbank-Aktie besser als der Index.





Am Montag war die Aktie des Kreditinstituts zum Preis von 6,79 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch lag bei 6,96 Euro.

Die Commerzbank-Aktie liegt auf Jahressicht 50,9 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, das 13,82 Euro beträgt. Es war am 26. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 7. Dezember 2018 und beträgt 6,83 Euro.

Auf 22,11 Millionen Euro Umsatz kommt die Aktie bis um 13:30 Uhr. Am vorherigen Handelstag waren bis zum gleichen Zeitpunkt Papiere im Wert von 21,4 Millionen Euro gehandelt worden. Am 10. März 2000 war mit 266,42 Euro das Allzeit-Hoch der Commerzbank-Aktie erreicht worden. Das Allzeit-Tief beträgt 5,16 Euro (vom 3. August 2016).

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

04.12.2018 Deutsche Bank belässt Commerzbank auf 'Hold' - Ziel 10 Euro

Die Deutsche Bank hat Commerzbank nach einem Treffen mit Unternehmenschef Martin Zielke und dem Investor-Relations-Team auf "Hold" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Dabei sei es primär um die Umsetzung der Strategie für 2020 sowie Marktanteilsgewinne, den Wettbewerb in Deutschland und das Kostenmanagement gegangen, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie werde mit einem Bewertungsaufschlag zur Branche gehandelt, spiegele aber das Potenzial im Falle steigender Zinsen im Euroraum oder einem überraschend schnellen Wachstum der Erträge angemessen wider./gl/ag Datum der Analyse: 04.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

