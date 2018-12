 Continental-Aktie - WKN 543900: Continental-Aktie verliert - Kursminus von 1,7 Prozent

Mit einem Minus von 1,7 Prozent gehört der Anteilschein des Reifenproduzenten Continental im Dax zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notiert bislang mit 123,10 Euro.

Continental Aktie: News zur aktuellen Kurs-Entwicklung

FrankfurtDie Aktie des Automobilzulieferers Continental gehört mit einem Rückgang von 1,68 Prozent zu den klaren Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages von 125,20 Euro hat sie sich um 2,10 Euro auf 123,10 Euro verschlechtert.

Der Anteilschein gehört im Dax mit 1,68 Prozent Minus zu den Verlierern. Die Aktie liegt bislang auf Platz 27 in der Schlussgruppe des Dax. Bislang realisiert der Dax 10.720 Punkte (minus 0,64 Prozent). Daher entwickelt sich die Continental-Aktie schwächer als der Index.





Am Montag war die Continental-Aktie zum Preis von 124,15 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch lag bei 124,60 Euro.

Die Continental-Aktie liegt auf Jahressicht 52,2 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, das 257,40 Euro beträgt. Es war am 9. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 6. Dezember 2018 und beträgt 124,10 Euro.

Auf 35,43 Millionen Euro Umsatz kommt die Aktie bis um 13:30 Uhr. Bis zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 24,5 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Continental-Aktie beträgt 257,40 Euro und war am 9. Januar 2018 erreicht worden. Das Allzeit-Tief beträgt 8,52 Euro (vom 21. September 2001).

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

06.12.2018 Bernstein belässt Continental AG auf 'Outperform' - Ziel 210 Euro

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Der Preisdruck von Autobauern auf die Zulieferer werde noch zunehmen, schrieb Analyst Max Warburton in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Zulieferer mit geringer technisierten Produkten seien dabei größeren Gefahren ausgesetzt als jene mit einem höheren Anteil an Elektronikteilen./ajx/gl Datum der Analyse: 06.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.