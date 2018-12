 CTS Eventim-Aktie - WKN 547030: CTS Eventim-Aktie fällt 1,3 Prozent

Der Anteilschein des Tickethändlers CTS Eventim gehört mit einer negativen Entwicklung von 1,3 Prozent im MDax zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notiert derzeit mit 31,36 Euro.

Eventim Aktie: News zur aktuellen Kurs-Entwicklung

FrankfurtEnttäuschung bei den Anteilseignern der CTS Eventim-Aktie. Zur Stunde verliert die Aktie des Eintrittskartenhändlers 42 Cent, fällt auf den Stand von 31,36 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um klare 1,32 Prozent verschlechtert.

Im MDax gehört die Aktie mit 1,32 Prozent Minus zu den schlechteren Werten. Der Wert liegt derzeit auf Rang 36 im unteren Drittel des MDax. Derzeit notiert der MDax 22.317 Punkte (minus 0,97 Prozent). Somit entwickelt sich die CTS Eventim-Aktie schlechter als der Index.





Am Montag war die Aktie des Eintrittskartenhändlers zum Preis von 31,46 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch lag bei 31,46 Euro.

Die CTS Eventim-Aktie liegt auf Jahressicht 28,5 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, das 43,86 Euro beträgt. Es war am 15. Juni 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 25. Oktober 2018 und beträgt 31,10 Euro.

Bis um 14:00 Uhr kommt die Aktie auf 0,83 Millionen Euro Umsatz. Bis zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 1,2 Millionen Euro gehandelt worden. Am 31. März 2014 war mit 49,02 Euro das Allzeit-Hoch der CTS Eventim-Aktie erreicht worden. Das Allzeit-Tief beträgt 0,25 Euro (vom 5. Juli 2002).

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

30.11.2018 Berenberg belässt CTS Eventim auf 'Buy' - Ziel 50 Euro

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für CTS Eventim auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Präsentation des Wettbewerbers DEAG Entertainment bei einer Konferenz im eigenen Hause habe die Dominanz von CTS am deutschen Markt unterstrichen, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die CTS-Aktie sei angesichts der guten Vorzeichen für das vierte Quartal ein Kauf./mf/ajx Datum der Analyse: 30.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.