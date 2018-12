 Daimler-Aktie - WKN 710000: Daimler-Aktie verliert - Kursminus von 1,6 Prozent

Der Anteilschein des Automobilherstellers Daimler gehört mit einem Rückgang von 1,6 Prozent im Dax zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notiert derzeit mit 46,00 Euro.

Daimler Aktie: News zur aktuellen Kurs-Entwicklung

FrankfurtBergab geht es heute mit dem Wert des Daimler-Papieres. Aktuell verliert der Anteilschein des Automobilherstellers deutliche 74 Cent und notiert mit 1,58 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 46,74 Euro. Zuletzt wird die Daimler-Aktie mit 46,00 Euro gehandelt.

Der Anteilschein gehört im Dax mit 1,58 Prozent Minus zu den schlechteren Werten. Der Schein liegt derzeit auf Rang 25 im unteren Drittel des Dax. Der Dax notiert derzeit 10.720 Punkte (minus 0,64 Prozent). Deshalb entwickelt sich die Daimler-Aktie schwächer als der Index.





Am Montag war die Aktie des Automobilproduzenten zum Preis von 46,40 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch lag bei 46,40 Euro.

Die Daimler-Aktie liegt auf Jahressicht 39,9 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, das 76,48 Euro beträgt. Es war am 24. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 7. Dezember 2018 und beträgt 46,56 Euro.

Bis um 13:30 Uhr kommt die Aktie auf 88,72 Millionen Euro Umsatz. Am vorherigen Handelstag waren bis zum gleichen Zeitpunkt Papiere im Wert von 110,9 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Daimler-Aktie beträgt 96,07 Euro und war am 16. März 2015 erreicht worden. Das Allzeit-Tief beträgt 17,20 Euro (vom 2. März 2009).

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

07.12.2018 DZ Bank senkt fairen Wert für Daimler auf 41 Euro - 'Verkaufen'

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Daimler von 45 auf 41 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die Belastungen für den Autobauer dürften sich auch im kommenden Jahr fortsetzen, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Branchenstimmung bleibe angeschlagen wegen der Zoll-Diskussionen oder auch des Emissionsthemas, was sich in den kommenden Quartalen auch negativ auf die Ergebnisentwicklung niederschlagen dürfte. Daher reche er mit eher verhaltenen Aussagen zur Ergebnisentwicklung 2019./ck/la Datum der Analyse: 07.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.