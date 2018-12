 Delivery Hero AG-Aktie - WKN A2E4K4: Delivery Hero AG-Aktie mit Kursverlusten von 1,8 Prozent

Mit einem Rückgang von 1,8 Prozent gehört die Aktie des Lebensmittelbestelldienstleister Delivery Hero AG im MDax zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notiert zur Stunde mit 29,72 Euro.

FrankfurtDie Aktie des Lebensmittelbestelldienstleister Delivery Hero AG gehört mit einer negativen Entwicklung von 1,78 Prozent zu den klaren Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages von 30,26 Euro hat sie sich um 54 Cent auf 29,72 Euro verschlechtert.

Im MDax gehört der Wert mit 1,78 Prozent Minus zu den schlechteren Werten. Die Aktie liegt zur Stunde auf Platz 41 im unteren Drittel des MDax. Zur Stunde realisiert der MDax 22.276 Punkte (minus 1,15 Prozent). Somit entwickelt sich die Delivery Hero AG-Aktie schwächer als der Index.





Am Montag war die Aktie des Lebensmittelbestelldienstleister zum Preis von 30,00 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch lag bei 30,28 Euro.

Die Delivery Hero AG-Aktie liegt auf Jahressicht 43,2 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, das 52,35 Euro beträgt. Es war am 26. Juli 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 6. Dezember 2018 und beträgt 28,80 Euro.

Auf 1,72 Millionen Euro Umsatz kommt die Aktie bis um 13:30 Uhr. Bis zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 4,0 Millionen Euro gehandelt worden. Am 26. Juli 2018 war mit 52,35 Euro das Allzeit-Hoch der Delivery Hero AG-Aktie erreicht worden. Das Allzeit-Tief beträgt 25,26 Euro (vom 30. Juni 2017).

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

04.12.2018 Deutsche Bank belässt Delivery Hero auf 'Hold' - Ziel 37 Euro

Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Delivery Hero in einem Ausblick auf 2019 auf "Hold" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Das heißeste Thema des Essenslieferanten im laufenden Jahr seien die wachsenden Investitionen gewesen, schrieb Analystin Silvia Cuneo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. 2019 dürften nun Fortschritte beim Ausbau von Marktanteilen, die Kapitalrendite sowie Initiativen wie etwa Cloud Kitchens im Fokus stehen./ck/ag Datum der Analyse: 03.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.