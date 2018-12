 Deutsche Post-Aktie - WKN 555200: Deutsche Post-Aktie mit Kursverlusten von 0,9 Prozent

Mit einem Minus von 0,9 Prozent gehört der Anteilschein des Paketversenders Deutsche Post im Dax zu den Verlierern des Tages. Zur Stunde notiert die Aktie bei 25,98 Euro.

Deutsche Post Aktie: News zur aktuellen Kurs-Entwicklung

FrankfurtUnbedeutend abwärts geht es mit dem Kurs des Deutsche Post-Anteilscheins. Zur Stunde verliert der Schein des Briefeversenders, der beim letzten Börsenschluss mit 26,21 Euro notierte, 23 Cent (0,88 Prozent). Zuletzt wird die Deutsche Post-Aktie mit 25,98 Euro gehandelt.

Der Wert gehört im Dax mit 0,88 Prozent Minus zu den schlechteren Werten. Die Aktie liegt aktuell auf Position 22 im unteren Drittel des Dax. Aktuell verbucht der Dax 10.720 Punkte (minus 0,64 Prozent). Damit entwickelt sich die Deutsche Post-Aktie schlechter als der Index.





Mit einem Preis von 26,03 Euro ist der Wert am Montag den 10.12.2018 in den Handel gegangen und erreicht zwischenzeitlich ein Tageshoch von 26,09 Euro.

Die Deutsche Post-Aktie liegt auf Jahressicht 37,2 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, das 41,36 Euro beträgt. Es war am 20. Dezember 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 7. Dezember 2018 und beträgt 26,21 Euro.

Auf 31,91 Millionen Euro Umsatz kommt die Aktie bis um 13:30 Uhr. Am vorherigen Handelstag waren bis zum gleichen Zeitpunkt Papiere im Wert von 28,7 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Deutsche Post-Aktie beträgt 41,36 Euro und war am 20. Dezember 2017 erreicht worden. Das Allzeit-Tief beträgt 6,60 Euro (vom 9. März 2009).

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

07.12.2018 RBC senkt Ziel für Deutsche Post auf 31 Euro - 'Sector Perform'

Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Deutsche Post von 33 auf 31 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Eine mögliche milde Rezession - die nicht sein Basisszenario sei - könnte die Aktie bis in den Bereich von 20 Euro drücken, schrieb Analyst Damian Brewer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für längerfristig orientierte Investoren biete der Wert mit Blick auf die Schätzungen für 2021 und 2022 jedoch Potenzial. Die Zielsenkung begründete der Experte mit einer steigenden Steuerquote und etwas eingetrübten Konjunkturperspektiven./mf/mis Datum der Analyse: 07.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.