 Encavis-Aktie - WKN 609500: Encavis-Aktie mit Kursverlusten von 1,4 Prozent

Die Aktie des Solar- und Windparkspezialisten Encavis gehört mit einem Minus von 1,4 Prozent im SDax zu den Verlustbringern des Tages. Zur Stunde notiert der Wert bei 5,68 Euro.

Encavis Aktie: News zur aktuellen Kurs-Entwicklung

FrankfurtBergab geht es heute mit dem Wert des Encavis-Papieres. Zur Stunde verliert der Anteilschein des Solarparkbetreibers deutliche 8 Cent und notiert mit 1,39 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 5,76 Euro. Zuletzt wird die Encavis-Aktie mit 5,68 Euro gehandelt.

Im SDax gehört der Wert mit 1,39 Prozent Minus zu den schlechteren Werten. Der Anteilschein liegt derzeit auf Position 30 im Mittelfeld des SDax. Derzeit registriert der SDax 9.793 Punkte (minus 2,12 Prozent). Daher entwickelt sich die Encavis-Aktie stärker als der Index.





Mit einem Preis von 5,77 Euro ist die Aktie am Montag den 10.12.2018 in den Handel gegangen und erreicht zwischenzeitlich ein Tageshoch von 5,78 Euro.

Die Encavis-Aktie liegt auf Jahressicht 20,9 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, das 7,18 Euro beträgt. Es war am 23. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 9. Oktober 2018 und beträgt 5,73 Euro.

Bis um 13:30 Uhr kommt die Aktie auf 0,48 Millionen Euro Umsatz. Am vorherigen Handelstag waren bis zum gleichen Zeitpunkt Papiere im Wert von 0,1 Millionen Euro gehandelt worden. Am 8. Februar 1999 war mit 17,46 Euro das Allzeit-Hoch der Encavis-Aktie erreicht worden. Das Allzeit-Tief beträgt 0,08 Euro (vom 10. Dezember 2004).

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

05.12.2018 Warburg Research senkt Ziel für Encavis auf 7,20 Euro - 'Buy'

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Encavis von 7,70 auf 7,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen des Unternehmens aus dem Bereich erneuerbare Energien für das dritte Quartal seien gut ausgefallen, schrieb Analystin Marina Manas Chafer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Viel Sonnenschein habe sich dabei günstig auf die Solarenergieerzeugung und in der Folge auf die Umsatzentwicklung ausgewirkt. Wegen der ambitionierten Expansionstrategie von Encavis habe sie ihre Schätzungen jedoch angepasst, begründete sie das neue Kursziel./mf/ajx Datum der Analyse: 05.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.