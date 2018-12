 Fraport-Aktie - WKN 577330: Fraport-Aktie fällt um 0,6 Prozent

Mit einem Minus von 0,6 Prozent gehört die Aktie des Flughafen-Konzerns Fraport im MDax zu den Verlustbringern des Tages. Der Anteilschein notiert bislang mit 64,72 Euro.

Fraport Aktie: News zur aktuellen Kurs-Entwicklung

FrankfurtLeichte Enttäuschung bei den Anlegern der Fraport-Aktie. Derzeit fällt die Aktie des Flughafen-Konzerns geringfügig auf den Stand von 64,72 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um 0,64 Prozent minimal verschlechtert.

Im MDax gehört der Wert mit 0,64 Prozent Minus zu den schlechteren Werten. Die Aktie liegt bislang auf Rang 22 im Mittelfeld des MDax. Der MDax registriert bislang 22.276 Punkte (minus 1,15 Prozent). Deshalb entwickelt sich die Fraport-Aktie besser als der Index.





Mit einem Preis von 64,60 Euro ist der Anteilschein am Montag den 10.12.2018 in den Handel gegangen und erreicht zwischenzeitlich ein Tageshoch von 64,96 Euro.

Die Fraport-Aktie liegt auf Jahressicht 33,5 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, das 97,26 Euro beträgt. Es war am 29. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 21. November 2018 und beträgt 63,22 Euro.

Auf 1,12 Millionen Euro Umsatz kommt die Aktie bis um 13:30 Uhr. Bis zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 5,6 Millionen Euro gehandelt worden. Am 29. Januar 2018 war mit 97,26 Euro das Allzeit-Hoch der Fraport-Aktie erreicht worden. Das Allzeit-Tief beträgt 15,74 Euro (vom 11. März 2003).

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

14.11.2018 UBS belässt Fraport auf 'Buy' - Ziel 105 Euro

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fraport auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Im Bereich der Transport-Infrastruktur bevorzuge er Betreiber von Mautstraßen vor denen von Flughäfen, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. In ersterem Sektor gebe es einige attraktive Anlagemöglichkeiten, darunter die Papiere von Vinci. Bei Flughäfen bleibe Fraport aber ein Kauf./tih/la Datum der Analyse: 13.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

