 Freenet-Aktie - WKN A0Z2ZZ: Freenet-Aktie verliert - Kursminus von 4,9 Prozent

Mit einer negativen Entwicklung von 4,9 Prozent gehört der Anteilschein des TK-Anbieters Freenet im TecDax und MDax zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notiert derzeit mit 16,50 Euro.

FrankfurtEnttäuschung bei den Anteilseignern der Freenet-Aktie. Aktuell verliert die Aktie des Mobilfunkanbieters 85 Cent, fällt auf den Stand von 16,50 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um klare 4,9 Prozent verschlechtert.

Im MDax gehört das Wertpapier mit 4,9 Prozent Minus zu den Verlierern. Das Papier liegt bislang auf Position 59 des MDax. Bislang registriert der MDax 22.276 Punkte (minus 1,15 Prozent). Deshalb entwickelt sich die Freenet-Aktie besser als der Index.

Im TecDax, in dem das Papier ebenfalls gelistet ist, liegt Freenet bislang auf Position 28 in der Schlussgruppe .



Mit einem Preis von 17,28 Euro ist die Aktie am Montag den 10.12.2018 in den Handel gegangen und erreicht zwischenzeitlich ein Tageshoch von 17,32 Euro.

Die Freenet-Aktie liegt auf Jahressicht 50,0 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, das 32,99 Euro beträgt. Es war am 23. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 15. November 2018 und beträgt 17,12 Euro.

Auf 9,71 Millionen Euro Umsatz kommt die Aktie bis um 13:30 Uhr. Bis zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 2,6 Millionen Euro gehandelt worden. Am 11. Februar 2000 war mit 75,49 Euro das Allzeit-Hoch der Freenet-Aktie erreicht worden. Das Allzeit-Tief beträgt 0,96 Euro (vom 9. Oktober 2002).

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

29.11.2018 Equinet senkt Ziel für Freenet auf 28 Euro - 'Buy'

Die Investmentbank Equinet hat das Kursziel für Freenet von 36 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen (Ebit) für den Mobilfunkanbieter habe er an den neuen Bilanzierungsstandard angepasst, schrieb Analyst Cengiz Sen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Gewinnqualität dürfte sich durch die neuen Regeln etwas verschlechtern./gl/edh Datum der Analyse: 29.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

