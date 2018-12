 Fresenius Medical Care-Aktie - WKN 578580: Fresenius Medical Care-Aktie nahezu konstant

Der Anteilschein des Dialyseprodukteherstellers Fresenius Medical Care zeigt im Dax wenig Veränderung. Aktuell notiert die Aktie bei 62,12 Euro.

Fresenius Medical Care Aktie: News zur aktuellen Kurs-Entwicklung

FrankfurtUnmerklich nach unten geht es mit dem Papier der Fresenius Medical Care-Aktie. Zur Stunde verliert der Anteilschein des Dialysedienstleisters 12 Cent (0,19 Prozent) im Vergleich zum Schlusswert von 62,24 Euro des Vortages. Zuletzt wird der Fresenius Medical Care-Anteilschein mit 62,12 Euro gehandelt.

Der Wert gehört im Dax mit 0,19 Prozent Minus zu den Verlierern. Der Anteilschein liegt aktuell auf Rang zehn im Mittelfeld des Dax. Der Dax realisiert aktuell 10.720 Punkte (minus 0,64 Prozent). Deshalb entwickelt sich die Fresenius Medical Care-Aktie besser als der Index.





Am Montag war die Aktie des Dialysedienstleisters zum Preis von 61,82 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch lag bei 62,42 Euro.

Die Fresenius Medical Care-Aktie liegt auf Jahressicht 33,8 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, das 93,82 Euro beträgt. Es war am 1. Februar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 7. Dezember 2018 und beträgt 61,28 Euro.

Bis um 13:30 Uhr kommt die Aktie auf 30,41 Millionen Euro Umsatz. Bis zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 109,5 Millionen Euro gehandelt worden. Am 1. Februar 2018 war mit 93,82 Euro das Allzeit-Hoch der Fresenius Medical Care-Aktie erreicht worden. Das Allzeit-Tief beträgt 6,66 Euro (vom 24. September 2002).

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

07.12.2018 JPMorgan belässt FMC auf 'Overweight' - Ziel 84,20 Euro

Die US-Bank JPMorgan hat Fresenius Medical Care (FMC) nach erstmals veröffentlichten Unternehmensprognosen für 2019 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 84,20 Euro belassen. Der Zeitpunkt der Bekanntgabe sei eine Überraschung angesichts der jüngsten Prognosekürzung für 2018 und der ursprünglichen Absicht des Dialyseanbieters, die Ziele erst nach Abschluss der NxStage-Übernahme bekanntzugeben, schrieb Analyst David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Studie. So wie er die Pressemeldung von FMC verstehe, sei in der 2019er-Prognose von FMC NxStage noch nicht enthalten./ajx/ag Datum der Analyse: 07.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.