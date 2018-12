 Fuchs Petrolub-Aktie - WKN 579043: Fuchs Petrolub-Aktie praktisch unverändert

Ohne große Bewegung zeigt sich die Aktie des Motoröl-Herstellers Fuchs Petrolub im MDax. Der Wert notiert zur Stunde mit 34,92 Euro.

Fuchs Aktie: News zur aktuellen Kurs-Entwicklung

FrankfurtUnmerklich bergab geht es mit dem Kurs des Fuchs Petrolub-Anteilscheins. Derzeit verliert der Schein des Schmierstoffproduzenten, der beim letzten Börsenschluss mit 35,00 Euro notierte, 8 Cent (0,23 Prozent). Zuletzt wird die Fuchs Petrolub-Aktie mit 34,92 Euro gehandelt.

Im MDax gehört die Aktie mit 0,23 Prozent Minus zu den schlechteren Werten. Das Wertpapier liegt aktuell auf Platz acht im oberen Drittel des MDax. Der MDax verzeichnet aktuell 22.276 Punkte (minus 1,15 Prozent). Daher entwickelt sich die Fuchs Petrolub-Aktie stärker als der Index.





Am Montag war die Fuchs Petrolub-Aktie zum Preis von 34,50 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch lag bei 35,14 Euro.

Die Fuchs Petrolub-Aktie liegt auf Jahressicht 32,1 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, das 51,45 Euro beträgt. Es war am 29. August 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 6. Dezember 2018 und beträgt 34,94 Euro.

Auf 2,55 Millionen Euro Umsatz kommt die Aktie bis um 13:30 Uhr. Am vorherigen Handelstag waren bis zum gleichen Zeitpunkt Papiere im Wert von 1,8 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Fuchs Petrolub-Aktie beträgt 75,49 Euro und war am 18. März 2014 erreicht worden. Das Allzeit-Tief beträgt 1,62 Euro (vom 10. März 2000).

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

15.11.2018 UBS belässt Fuchs Petrolub auf 'Neutral' - Ziel 42,50 Euro

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fuchs Petrolub auf "Neutral" mit einem Kursziel von 42,50 Euro belassen. Der Austausch mit Finanzvorständin Dagmar Steinert im Rahmen der UBS European Conference habe anhaltende Belastungen für den Schmierstoffhersteller im vierten Quartal und im kommenden Jahr aufgezeigt, schrieb Analyst Ben Gorman in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. So erschwerten die Probleme der Autobranche die Einschätzbarkeit der weiteren Entwicklung. Für die Aktie spreche unterdessen die starke Marktposition des Unternehmens, aber auch die Bewertung./mf/bek Datum der Analyse: 14.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.