 Gea Group-Aktie - WKN 660200: Gea Group-Aktie praktisch unverändert

Der Wert des Anlagenherstellers Gea Group zeigt im MDax wenig Veränderung. Derzeit notiert der Anteilschein bei 22,28 Euro.

GEA Aktie: News zur aktuellen Kurs-Entwicklung

FrankfurtIm Vergleich zum gestrigen Handelsschluss von 22,27 Euro kann sich die Aktie des Anlagenkonzerns Gea Group aktuell nicht verbessern.

Im MDax gehört der Anteilschein zur Stunde zu den unveränderten Werten. Die Aktie liegt zur Stunde auf Platz fünf in der Spitzengruppe des MDax. Zur Stunde registriert der MDax 22.276 Punkte (minus 1,15 Prozent). Daher entwickelt sich die Gea Group-Aktie besser als der Index.





Am Montag war die Aktie des Spezialmaschinenbauers zum Preis von 22,10 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch lag bei 22,39 Euro.

Die Gea Group-Aktie liegt auf Jahressicht 46,6 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, das 41,76 Euro beträgt. Es war am 9. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 23. November 2018 und beträgt 21,66 Euro.

Auf 2,79 Millionen Euro Umsatz kommt die Aktie bis um 13:30 Uhr. Bis zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 3,4 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Gea Group-Aktie beträgt 50,17 Euro und war am 18. August 2016 erreicht worden. Das Allzeit-Tief beträgt 4,36 Euro (vom 21. September 2001).

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

07.12.2018 Deutsche Bank belässt Gea Group auf 'Hold' - Ziel 25 Euro

Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Gea Group auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die Investitionsgüter-Branche habe seit Jahresbeginn um mehr als 15 Prozent abgewertet, so die Analysten um Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Neben dem Abschwung im Automobil- und Elektronik-Sektor bleibe die Industrienachfrage allerdings recht stark. Dennoch dürfte das Sektorwachstum seinen Höhepunkt bereits im zweiten Quartal gesehen haben und sich über das Jahr 2019 weiter abschwächen. Gea kämpfe an allen Fronten. Der Wachstumsausblick sei okay, mit Blick auf die Margen sehe es aber schwieriger aus./ajx/ag Datum der Analyse: 07.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.