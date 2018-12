 Hamburger Hafen und Logistik-Aktie - WKN A0S848: Hamburger Hafen und Logistik-Aktie mit Kursverlusten von 0,7 Prozent

Die Aktie des Hafenbetreibers Hamburger Hafen und Logistik gehört mit einem Rückgang von 0,7 Prozent im SDax zu den Verlierern des Tages. Der Wert notiert derzeit mit 18,56 Euro.

Hhla Aktie: News zur aktuellen Kurs-Entwicklung

FrankfurtDie Anleger des Hamburger Hafen und Logistik-Papieres haben keinen großen Grund enttäuscht zu sein. Aktuell gibt die Aktie des Hafenlogistikkonzerns im Vergleich zu den anderen Werten im Index mit 13 Cent gering nach. Der Anteilschein erreicht den Stand von 18,56 Euro und hat sich damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs um 0,7 Prozent verschlechtert.

Die Aktie gehört im SDax mit 0,7 Prozent Minus zu den Verlierern. Der Wert liegt bislang auf Rang 18 im oberen Drittel des SDax. Der SDax registriert bislang 9.794 Punkte (minus 2,11 Prozent). Daher entwickelt sich die Hamburger Hafen und Logistik-Aktie stärker als der Index.





Mit einem Preis von 18,48 Euro ist der Wert am Montag den 10.12.2018 in den Handel gegangen und erreicht zwischenzeitlich ein Tageshoch von 18,84 Euro.

Die Hamburger Hafen und Logistik-Aktie liegt auf Jahressicht 24,2 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, das 24,48 Euro beträgt. Es war am 19. Dezember 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 14. August 2018 und beträgt 16,77 Euro.

Auf 0,45 Millionen Euro Umsatz kommt die Aktie bis um 13:45 Uhr. Am vorherigen Handelstag waren bis zum gleichen Zeitpunkt Papiere im Wert von 0,3 Millionen Euro gehandelt worden. Am 9. November 2007 war mit 68,30 Euro das Allzeit-Hoch der Hamburger Hafen und Logistik-Aktie erreicht worden. Das Allzeit-Tief beträgt 11,86 Euro (vom 9. Februar 2016).

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

20.11.2018 Independent Research senkt Ziel für HHLA auf 21 Euro - 'Halten'

Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für HHLA nach dem Zwischenbericht von 23 auf 21 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Sven Diermeier sieht den Hafenlogistik-Konzern in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf Kurs in Richtung Jahresziele. Mit Blick auf den Handelskonflikt zwischen den USA und China bleibt er bei seiner Halteempfehlung./ag/ajx Datum der Analyse: 20.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.