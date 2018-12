 HeidelbergCement-Aktie - WKN 604700: HeidelbergCement-Aktie mit Kursverlusten von 2,3 Prozent

Der Wert des Baustoffproduzenten HeidelbergCement gehört mit einem Minus von 2,3 Prozent im Dax zu den Verlustbringern des Tages. Zur Stunde notiert der Wert bei 54,24 Euro.

Heidelberg Cement Aktie: News zur aktuellen Kurs-Entwicklung

FrankfurtEnttäuschung bei den Anteilseignern der HeidelbergCement-Aktie. Bislang verliert die Aktie des Baustoffunternehmens 1,26 Euro, fällt auf den Stand von 54,24 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um klare 2,27 Prozent verschlechtert.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für HeidelbergCement von 73 auf 71 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Nabil Ahmed zählt die Heidelberger in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie weiter zu seinen Favoriten. Neben Buzzi Unicem könnten sie von ihrer starken Präsenz in Europa und besonders den umkämpften Märkten Deutschland und Italien profitieren. Angesichts gestiegener Unsicherheiten für das Wirtschaftswachstum kürzte er seine Gewinnschätzungen in der Branche.

Das Wertpapier gehört im Dax mit 2,27 Prozent Minus zu den Verlierern. Die Aktie liegt aktuell auf Platz 28 in der Schlussgruppe des Dax. Aktuell verbucht der Dax 10.720 Punkte (minus 0,64 Prozent). Deshalb entwickelt sich die HeidelbergCement-Aktie schwächer als der Index.





Mit einem Preis von 54,80 Euro ist die Aktie am Montag den 10.12.2018 in den Handel gegangen und erreicht zwischenzeitlich ein Tageshoch von 55,00 Euro.

Die HeidelbergCement-Aktie liegt auf Jahressicht 43,6 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, das 96,16 Euro beträgt. Es war am 11. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 6. Dezember 2018 und beträgt 54,64 Euro.

Auf 13,91 Millionen Euro Umsatz kommt die Aktie bis um 13:30 Uhr. Am vorherigen Handelstag waren bis zum gleichen Zeitpunkt Papiere im Wert von 10,1 Millionen Euro gehandelt worden. Am 16. April 2007 war mit 111,88 Euro das Allzeit-Hoch der HeidelbergCement-Aktie erreicht worden. Das Allzeit-Tief beträgt 16,16 Euro (vom 26. Juni 2003).

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

28.11.2018 Barclays belässt HeidelbergCement auf 'Overweight' - Ziel 73 Euro

Die britische Investmentbank Barclays hat die Aktie des Baustoffeherstellers HeidelbergCement auf "Overweight" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Nach dem schwierigen Jahr 2018 mit gestiegenen Kosten, einem Margenrückgang in den Schwellenländern, Wetter- sowie Produktionsproblemen und einer Gewinnwarnung sollten die Erwartungen auf ein vernünftiges Maß gesunken sein, schrieb Analyst Nabil Ahmed in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem sei die Aktie sehr attraktiv bewertet. Sie gehöre im Sektor zu den wichtigsten "Overweight"-Empfehlungen des Bankhauses für 2019./gl/tih Datum der Analyse: 28.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.