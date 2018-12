 Heidelberger Druckmaschinen-Aktie - WKN 731400: Heidelberger Druckmaschinen-Aktie fällt 3,5 Prozent

Mit einem Minus von 3,5 Prozent gehört der Anteilschein des Spezialmaschinen-Herstellers Heidelberger Druckmaschinen im SDax zu den Verlierern des Tages. Der Anteilschein notiert zur Stunde mit 1,67 Euro.

FrankfurtDie Aktie des Spezialmaschinen-Herstellers Heidelberger Druckmaschinen gehört mit einem Minus von 3,52 Prozent zu den klaren Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss von 1,73 Euro hat sie sich um 6 Cent auf 1,67 Euro verschlechtert.

Im SDax gehört das Wertpapier mit 3,52 Prozent Minus zu den Verlierern. Der Wert liegt derzeit auf Platz 53 im unteren Drittel des SDax. Derzeit realisiert der SDax 9.793 Punkte (minus 2,12 Prozent). Somit entwickelt sich die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie schlechter als der Index.





Am Montag war die Aktie des Spezialmaschinen-Produzenten zum Preis von 1,74 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch lag bei 1,74 Euro.

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie liegt auf Jahressicht 49,0 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, das 3,28 Euro beträgt. Es war am 13. April 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 16. November 2018 und beträgt 1,65 Euro.

Bis um 13:30 Uhr kommt die Aktie auf 0,88 Millionen Euro Umsatz. Bis zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 0,6 Millionen Euro gehandelt worden. Am 2. August 2000 war mit 46,21 Euro das Allzeit-Hoch der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie erreicht worden. Das Allzeit-Tief beträgt 0,92 Euro (vom 28. November 2012).

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

13.11.2018 DZ Bank senkt fairen Wert für Heidelberger Druck - 'Kaufen'

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Heidelberger Druck nach Zahlen von 3,30 auf 2,20 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Das zweite Quartal sei auf der Ertragsseite schwächer ausgefallen, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Schätzungen. Dank des traditionell stärkeren zweiten Halbjahres sollten die Geschäftsjahresziele 2018/19 aber am unteren Ende erreicht werden können./ajx/ck Datum der Analyse: 13.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.