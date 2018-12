 Hypoport-Aktie - WKN 549336: Hypoport-Aktie fällt 2,2 Prozent

Die Aktie des Finanzdienstleisters Hypoport gehört mit einer negativen Entwicklung von 2,2 Prozent im SDax zu den Verlustbringern des Tages. Der Wert notiert bislang mit 149,20 Euro.

Hypoport Aktie: News zur aktuellen Kurs-Entwicklung

FrankfurtAbwärts um 2,23 Prozent geht es mit dem Kurs der Hypoport-Aktie. Aktuell verliert der Anteilschein des Finanzdienstleisters, der am vorigen Börsentag mit 152,60 Euro aus dem Handel gegangen ist, 3,40 Euro (2,23 Prozent). Zuletzt wird der Hypoport-Wert mit 149,20 Euro notiert.

Im SDax gehört der Anteilschein mit 2,23 Prozent Minus zu den schlechteren Werten. Der Schein liegt aktuell auf Rang 38 im Mittelfeld des SDax. Aktuell realisiert der SDax 9.793 Punkte (minus 2,12 Prozent). Damit entwickelt sich die Hypoport-Aktie unbedeutend schlechter als der Index.





Mit einem Preis von 151,40 Euro ist der Wert am Montag den 10.12.2018 in den Handel gegangen und erreicht zwischenzeitlich ein Tageshoch von 151,60 Euro.

Die Hypoport-Aktie liegt auf Jahressicht 27,2 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, das 205,00 Euro beträgt. Es war am 25. September 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 6. Februar 2018 und beträgt 115,00 Euro.

Bis um 13:30 Uhr kommt die Aktie auf 1,78 Millionen Euro Umsatz. Am vorherigen Handelstag waren bis zum gleichen Zeitpunkt Papiere im Wert von 0,6 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Hypoport-Aktie beträgt 205,00 Euro und war am 25. September 2018 erreicht worden. Das Allzeit-Tief beträgt 4,01 Euro (vom 20. Februar 2009).

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

05.12.2018 Berenberg belässt Hypoport auf 'Hold' - Ziel 180 Euro

Die Privatbank Berenberg hat Hypoport nach einer bankeigenen Investorenkonferenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Die Finanzdienstleistungsplattform dürfte zum führenden Infrastrukturanbieter in der deutschen Hypotheken- und Versicherungsvermittlung werden, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/ajx Datum der Analyse: 04.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.