 Infineon Technologies-Aktie - WKN 623100: Infineon Technologies-Aktie mit Kursverlusten von 0,8 Prozent

Die Aktie des Halbleiterproduzenten Infineon Technologies gehört mit einer negativen Entwicklung von 0,8 Prozent im Dax und TecDax zu den Verlierern des Tages. Der Wert notiert zur Stunde mit 17,64 Euro.

Infineon Aktie: News zur aktuellen Kurs-Entwicklung

FrankfurtDie Aktie des Bauteilherstellers Infineon Technologies gehört mit einem Minus von kaum spürbaren 0,76 Prozent zu den Verlierern des Tages. Im Vergleich zum Vortagesschlusskurs von 17,77 Euro hat sie sich um 14 Cent gering auf 17,64 Euro verschlechtert.

Im Dax gehört der Wert mit 0,76 Prozent Minus zu den Verlierern. Der Anteilschein liegt bislang auf Position 17 im Mittelfeld des Dax. Der Dax registriert bislang 10.720 Punkte (minus 0,95 Prozent). Daher entwickelt sich die Infineon Technologies-Aktie wenig schlechter als der Index.

Parallel dazu liegt der Anteilschein bislang auf Position zehn im Mittelfeld des TecDax.



Mit einem Preis von 17,52 Euro ist der Anteilschein am Montag den 10.12.2018 in den Handel gegangen und erreicht zwischenzeitlich ein Tageshoch von 17,75 Euro.

Die Infineon Technologies-Aktie liegt auf Jahressicht 31,5 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, das 25,76 Euro beträgt. Es war am 15. Juni 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 26. Oktober 2018 und beträgt 15,76 Euro.

Bis um 13:30 Uhr kommt die Aktie auf 41,81 Millionen Euro Umsatz. Am vorherigen Handelstag waren bis zum gleichen Zeitpunkt Papiere im Wert von 35,2 Millionen Euro gehandelt worden. Am 27. Juni 2000 war mit 83,45 Euro das Allzeit-Hoch der Infineon Technologies-Aktie erreicht worden. Das Allzeit-Tief beträgt 0,34 Euro (vom 10. März 2009).

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

05.12.2018 Credit Suisse belässt Infineon auf 'Outperform' - Ziel 22 Euro

Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. In der aktuellen spätzyklischen Wachstumsphase bevorzuge er mit Blick auf das kommende Jahr zyklische gegenüber defensiven Werten, schrieb Analyst Naim Abdulla in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Papier des Chipherstellers Infineon zählt er dabei zu seinen größten Favoriten./ajx/gl Datum der Analyse: 05.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.