 Jost Werke-Aktie - WKN JST400: Jost Werke-Aktie verliert - Kursminus von 7,8 Prozent

Mit einem Rückgang von 7,8 Prozent gehört die Aktie des Automobilzulieferers Jost Werke im SDax zu den Verlustbringern des Tages. Der Anteilschein notiert zur Stunde mit 26,15 Euro.

FrankfurtDie Aktie des Automobilzulieferers Jost Werke gehört mit einem Rückgang von 7,76 Prozent zu den sehr klaren Verlierern des Tages. Im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages von 28,35 Euro hat sie sich um 2,20 Euro auf 26,15 Euro verschlechtert.

Im SDax gehört der Wert mit 7,76 Prozent Minus zu den schlechteren Werten. Das Papier liegt aktuell auf Platz 68 in der Schlussgruppe des SDax. Aktuell verbucht der SDax 9.794 Punkte (minus 2,11 Prozent). Daher entwickelt sich die Jost Werke-Aktie schwächer als der Index.





Mit einem Preis von 28,00 Euro ist die Aktie am Montag den 10.12.2018 in den Handel gegangen und erreicht zwischenzeitlich ein Tageshoch von 28,25 Euro.

Die Jost Werke-Aktie liegt auf Jahressicht 42,1 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, das 45,15 Euro beträgt. Es war am 13. März 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 24. Oktober 2018 und beträgt 27,40 Euro.

Auf 1,70 Millionen Euro Umsatz kommt die Aktie bis um 13:45 Uhr. Bis zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 0,1 Millionen Euro gehandelt worden. Am 8. November 2017 war mit 49,50 Euro das Allzeit-Hoch der Jost Werke-Aktie erreicht worden. Das Allzeit-Tief beträgt 27,01 Euro (vom 3. August 2017).

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

23.11.2018 Deutsche Bank belässt Jost Werke auf 'Buy' - Ziel 46 Euro

Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Jost Werke nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Diese hätten beim Umsatz und beim bereinigten operativen Gewinn (Ebit9 die Erwartungen überboten, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bei beiden Kennziffern habe der Nutzfahrzeugzulieferer in Nordamerika sehr stark abgeschlossen. Der Rückenwind von den Märkten der Endabnehmer dürfte im kommenden Jahr fortdauern./bek/ag Datum der Analyse: 23.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.