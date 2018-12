 Kion Group-Aktie - WKN KGX888: Kion Group-Aktie mit Kursverlusten von 3,5 Prozent

Der Anteilschein des Gabelstapler-Produzenten Kion Group gehört mit einer negativen Entwicklung von 3,5 Prozent im MDax zu den Verlierern des Tages. Der Wert notiert bislang mit 45,90 Euro.

Kion Aktie: News zur aktuellen Kurs-Entwicklung

FrankfurtEnttäuschung bei den Anteilseignern der Kion Group-Aktie. Bislang verliert die Aktie des Gabelstapler-Produzenten 1,68 Euro, fällt auf den Stand von 45,90 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um klare 3,53 Prozent verschlechtert.

Das Wertpapier gehört im MDax mit 3,53 Prozent Minus zu den schlechteren Werten. Der Wert liegt aktuell auf Platz 57 des MDax. Aktuell verzeichnet der MDax 22.276 Punkte (minus 1,15 Prozent). Somit entwickelt sich die Kion Group-Aktie schwächer als der Index.





Am Montag war die Aktie des Lagertechnik-Spezialisten zum Preis von 47,14 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch lag bei 47,17 Euro.

Die Kion Group-Aktie liegt auf Jahressicht 41,8 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, das 78,88 Euro beträgt. Es war am 20. April 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 24. Oktober 2018 und beträgt 41,19 Euro.

Auf 5,81 Millionen Euro Umsatz kommt die Aktie bis um 13:30 Uhr. Bis zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 5,2 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Kion Group-Aktie beträgt 81,95 Euro und war am 2. Oktober 2017 erreicht worden. Das Allzeit-Tief beträgt 23,33 Euro (vom 1. Juli 2013).

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

07.12.2018 Deutsche Bank belässt Kion auf 'Hold' - Ziel 52 Euro

Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Kion auf "Hold" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Die Investitionsgüter-Branche habe seit Jahresbeginn um mehr als 15 Prozent abgewertet, so die Analysten um Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Neben dem Abschwung im Automobil- und Elektronik-Sektor bleibe die Industrienachfrage allerdings recht stark. Dennoch dürfte das Sektorwachstum seinen Höhepunkt bereits im zweiten Quartal gesehen haben und sich über das Jahr 2019 weiter abschwächen. Das Wachstumsprofil von Kion sehen die Analysten positiv, die Margenentwicklung indes mit Sorge./ajx/ag Datum der Analyse: 07.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.