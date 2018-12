 LEG Immobilien-Aktie - WKN LEG111: LEG Immobilien-Aktie mit wenig Bewegung

Ohne große Bewegung zeigt sich der Anteilschein des Vermieters LEG Immobilien im MDax. Aktuell notiert der Anteilschein bei 99,60 Euro.

LEG Aktie: News zur aktuellen Kurs-Entwicklung

FrankfurtWeder nach unten noch nach oben geht derzeit es für die Aktie des Vermieters LEG Immobilien. Im Vergleich zum Vortagesschlusskurs von 99,58 Euro bewegt sich der Kurswert nicht.

Im MDax gehört der Wert derzeit zu den unveränderten Werten. Das Papier liegt derzeit auf Position sechs im oberen Drittel des MDax. Derzeit realisiert der MDax 22.276 Punkte (minus 1,15 Prozent). Damit entwickelt sich die LEG Immobilien-Aktie stärker als der Index.





Am Montag war die Aktie des Wohnungsunternehmens zum Preis von 99,90 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch lag bei 100,25 Euro.

Die LEG Immobilien-Aktie liegt auf Jahressicht 6,9 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, das 107,00 Euro beträgt. Es war am 29. August 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 6. Februar 2018 und beträgt 83,22 Euro.

Auf 2,24 Millionen Euro Umsatz kommt die Aktie bis um 13:30 Uhr. Bis zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 2,1 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der LEG Immobilien-Aktie beträgt 107,00 Euro und war am 29. August 2018 erreicht worden. Das Allzeit-Tief beträgt 37,67 Euro (vom 31. Juli 2013).

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

23.11.2018 JPMorgan belässt LEG Immobilien auf 'Overweight' - Ziel 110 Euro

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LEG auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Analyst Neil Green passte in einer am Freitag vorliegenden Studie sein Prognosen für die Immobiliengesellschaft mit Blick auf die kürzlich veröffentlichten Quartalszahlen an. So kürzte er seine Annahmen zum operativen Ergebnis (FFO) im Jahr 2020. Insgesamt liege er etwas unter dem obersten Ende der vom Unternehmen prognostizierten Bandbreite für 2018 und die beiden Folgejahre./tav/la Datum der Analyse: 23.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.