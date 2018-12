 LINDE PLC EO-Aktie - WKN A2DSYC: LINDE PLC EO-Aktie mit wenig Bewegung

Der Anteilschein des Maschinenbauers LINDE PLC EO zeigt im Dax wenig Veränderung. Bislang notiert der Wert bei 136,30 Euro.

FrankfurtDer Wert des Maschinenbauers LINDE PLC EO kann sich zur Stunde behaupten. Im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages von 136,20 Euro bleibt der Kurs unverändert.

Im Dax gehört der Anteilschein zur Stunde zu den unveränderten Werten. Die Aktie liegt zur Stunde auf Position sieben im oberen Drittel des Dax. Der Dax verzeichnet zur Stunde 10.720 Punkte (minus 0,64 Prozent). Daher entwickelt sich die LINDE PLC EO-Aktie besser als der Index.





Am Montag war die LINDE PLC EO-Aktie zum Preis von 134,90 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch lag bei 136,80 Euro.

Die LINDE PLC EO-Aktie liegt auf Jahressicht 8,3 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, das 148,70 Euro beträgt. Es war am 29. Oktober 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 16. November 2018 und beträgt 133,60 Euro.

Auf 35,22 Millionen Euro Umsatz kommt die Aktie bis um 13:30 Uhr. Am vorherigen Handelstag waren bis zum gleichen Zeitpunkt Papiere im Wert von 35,6 Millionen Euro gehandelt worden. Am 18. Oktober 2018 war mit 228,60 Euro das Allzeit-Hoch der LINDE PLC EO-Aktie erreicht worden. Das Allzeit-Tief beträgt 98,12 Euro (vom 1. September 2017).

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

03.12.2018 Bernstein belässt Linde auf 'Underperform'

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Linde auf "Underperform" belassen. Die Industriegase-Branche präsentiere sich in einer gesunden Verfassung, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Die Aktie des deutschen Gasespezialisten dürfte sich im Vergleich mit den Wettbewerber-Papieren jedoch unterdurchschnittlich entwickeln./edh/gl Datum der Analyse: 03.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

