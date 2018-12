 Medigene-Aktie - WKN A1X3W0: Medigene-Aktie fällt 4,3 Prozent

Die Aktie des Biotechnologie-Unternehmen Medigene gehört mit einer negativen Entwicklung von 4,3 Prozent im SDax zu den Verlierern des Tages. Aktuell notiert der Wert bei 8,04 Euro.

FrankfurtEnttäuschung bei den Anteilseignern der Medigene-Aktie. Aktuell verliert die Aktie des Biotechnologie-Unternehmen 36 Cent, fällt auf den Stand von 8,04 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um klare 4,29 Prozent verschlechtert.

Die Aktie gehört im SDax mit 4,29 Prozent Minus zu den Verlierern. Der Wert liegt zur Stunde auf Position 61 im unteren Drittel des SDax. Der SDax notiert zur Stunde 9.793 Punkte (minus 2,12 Prozent). Daher entwickelt sich die Medigene-Aktie schlechter als der Index.





Mit einem Preis von 8,43 Euro ist die Aktie am Montag den 10.12.2018 in den Handel gegangen und erreicht zwischenzeitlich ein Tageshoch von 8,43 Euro.

Die Medigene-Aktie liegt auf Jahressicht 58,6 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, das 19,42 Euro beträgt. Es war am 21. Februar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 6. Dezember 2018 und beträgt 8,18 Euro.

Bis um 13:30 Uhr kommt die Aktie auf 0,44 Millionen Euro Umsatz. Am vorherigen Handelstag waren bis zum gleichen Zeitpunkt Papiere im Wert von 0,3 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Medigene-Aktie beträgt 532,00 Euro und war am 2. Oktober 2000 erreicht worden. Das Allzeit-Tief beträgt 2,94 Euro (vom 26. April 2013).

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

03.12.2018 Baader Bank belässt Medigene auf 'Buy' - Ziel 17 Euro

Die Baader Bank hat die Einstufung für Medigene auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die auf der Jahrestagung der US-Hämatologen vom norwegischen Forschungspartner des Immunonkologiespzialisten präsentierten Daten zu einem Blutkrebs-Wirkansatz deuteten in die richtige Richtung, schrieb Analyst Bruno Bulic in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte verwies jedoch auf die kleine Patientengruppe und will eine Bestätigung in einer größeren klinischen Studie abwarten./ag/gl Datum der Analyse: 03.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.