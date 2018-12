 Merck-Aktie - WKN 659990: Merck-Aktie legt 0,6 Prozent zu

Mit einem Anstieg von 0,6 Prozent gehört das Wertpapier des Pharmaunternehmens Merck zu den Gewinnern des Tages im Dax. Aktuell notiert der Anteilschein bei 96,46 Euro.

Merck Aktie: News zur aktuellen Kurs-Entwicklung

FrankfurtDie Aktie des Pharmaunternehmens Merck zeigt bislang mit einem Plus von wenigen 0,58 Prozent und einem Kurswert von 96,46 Euro eine positive Entwicklung im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages von 95,90 Euro.

Der Wert gehört im Dax mit 0,58 Prozent Plus zu den besseren Werten. Der Anteilschein liegt zur Stunde auf Rang fünf im oberen Drittel des Dax. Zur Stunde registriert der Dax 10.720 Punkte (minus 0,64 Prozent). Damit entwickelt sich die Merck-Aktie stärker als der Index.





Mit einem Preis von 95,48 Euro ist der Anteilschein am Montag den 10.12.2018 in den Handel gegangen und erreicht zwischenzeitlich ein Tageshoch von 96,60 Euro.

Die Merck-Aktie liegt auf Jahressicht 3,7 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, das 100,20 Euro beträgt. Es war am 3. Dezember 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 26. März 2018 und beträgt 74,54 Euro.

Auf 8,71 Millionen Euro Umsatz kommt die Aktie bis um 13:30 Uhr. Am vorherigen Handelstag waren bis zum gleichen Zeitpunkt Papiere im Wert von 14,9 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Merck-Aktie beträgt 115,20 Euro und war am 15. Mai 2017 erreicht worden. Das Allzeit-Tief beträgt 8,90 Euro (vom 1. Oktober 2002).

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

28.11.2018 HSBC belässt Merck KGaA auf 'Hold' - Ziel 85 Euro

Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Hold" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Der Pharmasektor dürfte in den drei weltgrößten Absatzmärkten USA, China und Japan in den kommenden zehn Jahren einem gewissen Preisdruck ausgesetzt sein, schrieb Analyst Stephen McGarry in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Um dem zu begegnen, müssten sich viele Unternehmen in Form bringen und Kosten senken./mf/edh Datum der Analyse: 28.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

