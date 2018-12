 Metro-Aktie - WKN BFB001: Metro-Aktie fällt um 0,9 Prozent

Mit einer negativen Entwicklung von 0,9 Prozent gehört der Wert des Handelsunternehmens Metro im MDax zu den Verlierern des Tages. Der Anteilschein notiert derzeit mit 13,17 Euro.

Metro Aktie: News zur aktuellen Kurs-Entwicklung

FrankfurtDie Aktie des Handelsunternehmens Metro gehört mit einer negativen Entwicklung von minimalen 0,94 Prozent zu den Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum Vortag von 13,30 Euro hat sie sich um 13 Cent gering auf 13,17 Euro verschlechtert.

Der Wert gehört im MDax mit 0,94 Prozent Minus zu den Verlierern. Die Aktie liegt derzeit auf Rang 25 im Mittelfeld des MDax. Derzeit registriert der MDax 22.276 Punkte (minus 1,15 Prozent). Somit entwickelt sich die Metro-Aktie besser als der Index.





Mit einem Preis von 13,18 Euro ist der Wert am Montag den 10.12.2018 in den Handel gegangen und erreicht zwischenzeitlich ein Tageshoch von 13,27 Euro.

Die Metro-Aktie liegt auf Jahressicht 27,7 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, das 18,22 Euro beträgt. Es war am 15. Februar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 23. Juli 2018 und beträgt 10,02 Euro.

Auf 1,90 Millionen Euro Umsatz kommt die Aktie bis um 13:30 Uhr. Bis zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 2,8 Millionen Euro gehandelt worden. Am 13. Juli 2017 war mit 20,07 Euro das Allzeit-Hoch der Metro-Aktie erreicht worden. Das Allzeit-Tief beträgt 10,02 Euro (vom 23. Juli 2018).

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

07.12.2018 Kepler Cheuvreux belässt Metro AG auf 'Hold' - Ziel 14,40 Euro

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Metro AG vor den Jahreszahlen des Handelskonzerns auf "Hold" mit einem Kursziel von 14,40 Euro belassen. Mit ihren Prognosen für das operative Ergebnis (Ebitda) im Gesamtjahr wie im vierten Geschäftsquartal liege sie im Rahmen des Konsens, schrieb Analystin Fabienne Caron in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im Fokus stünden das Abschneiden in Russland, die Margen sowie der Ausblick./ajx/mis Datum der Analyse: 07.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.