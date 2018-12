 MorphoSys-Aktie - WKN 663200: MorphoSys-Aktie legt zu - Kursplus von 1,6 Prozent

Die Aktie des Biotechnologieunternehmens MorphoSys gehört mit einem Anstieg von 1,6 Prozent im TecDax und MDax zu den Gewinnern des Tages. Der Anteilschein notiert bislang mit 99,80 Euro.

FrankfurtDer Anteilschein des Biotech-Unternehmens MorphoSys gehört derzeit mit einem Plus von 1,58 Prozent zu den besten des Tages. Im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages von 98,25 Euro kann sich das Papier des Biotech-Unternehmens um gute 1,55 Euro auf 99,80 Euro verbessern.

Im MDax gehört das Wertpapier mit 1,58 Prozent Plus zu den besseren Werten. Die Aktie liegt aktuell auf Position zwei in der Spitzengruppe des MDax. Der MDax notiert aktuell 2.493 Punkte (minus 1,15 Prozent). Somit entwickelt sich die MorphoSys-Aktie stärker als der Index.

Parallel dazu liegt die Aktie aktuell auf Position drei in der Spitzengruppe des TecDax.



Am Montag war die MorphoSys-Aktie zum Preis von 101,40 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch lag bei 101,80 Euro.

Die MorphoSys-Aktie liegt auf Jahressicht 20,1 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, das 124,90 Euro beträgt. Es war am 23. Juli 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 15. Februar 2018 und beträgt 70,55 Euro.

Bis um 13:30 Uhr kommt die Aktie auf 8,78 Millionen Euro Umsatz. Bis zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 14,3 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der MorphoSys-Aktie beträgt 148,13 Euro und war am 21. Februar 2000 erreicht worden. Das Allzeit-Tief beträgt 1,56 Euro (vom 20. Dezember 2002).

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

07.12.2018 JPMorgan belässt Morphosys auf 'Overweight' - Ziel 120 Euro

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Morphosys auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Der Antikörper Tremfya habe sich in einer aktuellen Studie gegenüber dem Konkurrenzprodukt Cosentyx von Novartis als überlegen erwiesen, schrieb Analyst James Gordon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies impliziere positive Erwartungen an die Lizenzeinnahmen./ajx/zb Datum der Analyse: 07.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.