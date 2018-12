 MTU Aero-Aktie - WKN A0D9PT: MTU Aero-Aktie fällt 1,2 Prozent

Mit einem Rückgang von 1,2 Prozent gehört die Aktie des Turbinenherstellers MTU Aero im MDax zu den Verlierern des Tages. Bislang notiert der Anteilschein bei 166,00 Euro.

MTU Aktie: News zur aktuellen Kurs-Entwicklung

FrankfurtAbwärts um 1,25 Prozent geht es mit dem Kurs der MTU Aero-Aktie. Bislang verliert der Anteilschein des Triebwerkherstellers, der am vorigen Börsentag mit 168,10 Euro aus dem Handel gegangen ist, 2,10 Euro (1,25 Prozent). Zuletzt wird der MTU Aero-Wert mit 166,00 Euro notiert.

Im MDax gehört das Wertpapier mit 1,25 Prozent Minus zu den schlechteren Werten. Das Papier liegt zur Stunde auf Rang 34 im unteren Drittel des MDax. Zur Stunde verzeichnet der MDax 22.317 Punkte (minus 0,97 Prozent). Daher entwickelt sich die MTU Aero-Aktie schwächer als der Index.





Am Montag war die Aktie des Triebwerkherstellers zum Preis von 167,00 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch lag bei 167,60 Euro.

Die MTU Aero-Aktie liegt auf Jahressicht 16,5 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, das 198,70 Euro beträgt. Es war am 4. Oktober 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 5. März 2018 und beträgt 129,20 Euro.

Bis um 14:00 Uhr kommt die Aktie auf 6,89 Millionen Euro Umsatz. Am vorherigen Handelstag waren bis zum gleichen Zeitpunkt Papiere im Wert von 14,2 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der MTU Aero-Aktie beträgt 198,70 Euro und war am 4. Oktober 2018 erreicht worden. Das Allzeit-Tief beträgt 12,87 Euro (vom 28. Oktober 2008).

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

07.12.2018 HSBC hebt MTU auf 'Buy' - Ziel hoch auf 206 Euro

Die britische Investmentbank HSBC hat MTU von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 193 auf 206 Euro angehoben. Die längerfristigen Perspektiven des Triebwerkbauers hätten sich verbessert, schrieb Analyst Richard Schramm in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wirkliche Risikofaktoren seien derzeit nicht in Sicht./ajx/zb Datum der Analyse: 07.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.