 ProSiebenSat.1 Media-Aktie - WKN PSM777: ProSiebenSat.1 Media-Aktie fällt 3,4 Prozent

FrankfurtNach unten um 3,36 Prozent geht es mit dem Kurs der ProSiebenSat.1 Media-Aktie. Zur Stunde verliert der Anteilschein des TV-Konzerns, der am vorigen Börsentag mit 16,83 Euro aus dem Handel gegangen ist, 57 Cent (3,36 Prozent). Zuletzt wird der ProSiebenSat.1 Media-Wert mit 16,26 Euro notiert.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 40 auf 30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Er rechne 2019 mit einer Konjunkturabschwächung, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Dabei dürfte das Wachstum aus dem für Fernsehsender wichtigen Werbegeschäft nachlassen.

Im MDax gehört die Aktie mit 3,36 Prozent Minus zu den schlechteren Werten. Das Wertpapier liegt bislang auf Position 56 des MDax. Der MDax registriert bislang 22.276 Punkte (minus 1,15 Prozent). Somit entwickelt sich die ProSiebenSat.1 Media-Aktie schwächer als der Index.





Am Montag war die Aktie des Medienkonzerns zum Preis von 16,74 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch lag bei 16,79 Euro.

Die ProSiebenSat.1 Media-Aktie liegt auf Jahressicht 50,8 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, das 33,04 Euro beträgt. Es war am 27. Februar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 6. Dezember 2018 und beträgt 16,45 Euro.

Auf 9,18 Millionen Euro Umsatz kommt die Aktie bis um 13:30 Uhr. Bis zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 8,8 Millionen Euro gehandelt worden. Am 20. November 2015 war mit 50,95 Euro das Allzeit-Hoch der ProSiebenSat.1 Media-Aktie erreicht worden. Das Allzeit-Tief beträgt 0,88 Euro (vom 10. März 2009).

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

04.12.2018 Deutsche Bank belässt ProSiebenSat.1 auf 'Hold' - Ziel 18,50 Euro

Die Deutsche Bank hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 in einem Ausblick auf 2019 auf "Hold" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen. Die Zeit der Reinvestitionen sei für den TV-Konzern nicht vorbei, schrieb Analystin Laurie Davison in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der 40-prozentige Kurzsturz im bisherigen Jahresverlauf habe die Aktie auf ein Fünfjahrestief gedrückt. Eine Erholung dürfte aber erst folgen, wenn der Markt überzeugende Beweise sehe, dass sich die angekündigten Investitionen auch auszahlten./ck/ag Datum der Analyse: 03.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

