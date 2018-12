 Puma-Aktie - WKN 696960: Puma-Aktie verliert - Kursminus von 1 Prozent

Mit einem Rückgang von 1 Prozent gehört der Wert des Sportartikelherstellers Puma im MDax zu den Verlierern des Tages. Der Wert notiert bislang mit 449,50 Euro.

Die Anteilseigner des Puma-Papieres haben keinen großen Grund enttäuscht zu sein. Derzeit gibt die Aktie des Sportartikelherstellers im Vergleich zu den anderen Werten im Index mit 4,50 Euro minimal nach. Der Anteilschein erreicht den Stand von 449,50 Euro und hat sich damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs um 0,99 Prozent verschlechtert.

Im MDax gehört die Aktie mit 0,99 Prozent Minus zu den schlechteren Werten. Das Wertpapier liegt aktuell auf Platz 27 im Mittelfeld des MDax. Aktuell realisiert der MDax 22.276 Punkte (minus 1,15 Prozent). Damit entwickelt sich die Puma-Aktie wenig stärker als der Index.





Mit einem Preis von 452,00 Euro ist die Aktie am Montag den 10.12.2018 in den Handel gegangen und erreicht zwischenzeitlich ein Tageshoch von 453,00 Euro.

Die Puma-Aktie liegt auf Jahressicht 16,6 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, das 539,00 Euro beträgt. Es war am 5. Juni 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 12. Januar 2018 und beträgt 285,50 Euro.

Bis um 13:30 Uhr kommt die Aktie auf 6,80 Millionen Euro Umsatz. Bis zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 4,0 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Puma-Aktie beträgt 539,00 Euro und war am 5. Juni 2018 erreicht worden. Das Allzeit-Tief beträgt 10,89 Euro (vom 14. Dezember 1998).

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

07.12.2018 Commerzbank belässt Puma SE auf 'Buy' - Ziel 525 Euro

Die Commerzbank hat Puma SE nach einem Bericht im "Handelsblatt" zum Wachstum des Sportartikelherstellers in letzter Zeit auf "Buy" mit einem Kursziel von 525 Euro belassen. Die Aussagen von Vorstandschef Björn Gulden entsprächen den bereits früher gemachten, schrieb Analyst Andreas Riemann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Puma sei in einem wachsenden Markt mit einem verbesserten Marken-Image präsent und sollte inzwischen die klare Nummer drei im globalen Sportmarkt sein, resümierte er./ck/mis Datum der Analyse: 07.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

