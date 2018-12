 Qiagen-Aktie - WKN A2DKCH: Qiagen-Aktie mit Kursverlusten von 0,5 Prozent

Mit einem Rückgang von 0,5 Prozent gehört der Wert des Biotechnologieunternehmens Qiagen im MDax und TecDax zu den Verlierern des Tages. Der Anteilschein notiert derzeit mit 30,99 Euro.

Qiagen Aktie: News zur aktuellen Kurs-Entwicklung

FrankfurtMinimal abwärts geht es mit dem Papier der Qiagen-Aktie. Derzeit verliert der Anteilschein des Biotechnologieunternehmens 16 Cent (0,51 Prozent) im Vergleich zum Schlusswert von 31,15 Euro des Vortages. Zuletzt wird der Qiagen-Anteilschein mit 30,99 Euro gehandelt.

Im MDax gehört die Aktie mit 0,51 Prozent Minus zu den schlechteren Werten. Das Wertpapier liegt derzeit auf Position 13 im oberen Drittel des MDax. Derzeit registriert der MDax 2.493 Punkte (minus 0,95 Prozent). Daher entwickelt sich die Qiagen-Aktie schwächer als der Index.

Parallel dazu liegt das Wertpapier derzeit auf Position sechs im oberen Drittel des TecDax.



Mit einem Preis von 30,71 Euro ist die Aktie am Montag den 10.12.2018 in den Handel gegangen und erreicht zwischenzeitlich ein Tageshoch von 31,11 Euro.

Die Qiagen-Aktie liegt auf Jahressicht 9,0 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, das 34,05 Euro beträgt. Es war am 22. August 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 4. April 2018 und beträgt 25,22 Euro.

Bis um 13:30 Uhr kommt die Aktie auf 3,66 Millionen Euro Umsatz. Am vorherigen Handelstag waren bis zum gleichen Zeitpunkt Papiere im Wert von 6,2 Millionen Euro gehandelt worden. Am 18. Juli 2000 war mit 61,30 Euro das Allzeit-Hoch der Qiagen-Aktie erreicht worden. Das Allzeit-Tief beträgt 4,20 Euro (vom 1. Oktober 2002).

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

06.12.2018 Berenberg belässt Qiagen auf 'Buy' - Ziel 32 Euro

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Qiagen nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Finanzchef Roland Sackers habe die Teilnehmer an die hauptsächlichen Wachstumtreibers des Biotech-Unternehmens erinnert, schrieb Analyst Scott Bardo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese sollten die Prognose für das Wachstum aus eigener Kraft im Jahr 2020 stützen./bek/la Datum der Analyse: 06.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.