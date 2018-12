 RTL Group-Aktie - WKN 861149: RTL Group-Aktie fällt 3 Prozent

Der Anteilschein des Medienunternehmens RTL Group gehört mit einem Rückgang von 3 Prozent im MDax zu den Verlustbringern des Tages. Derzeit notiert der Anteilschein bei 47,68 Euro.

RTL Aktie: News zur aktuellen Kurs-Entwicklung

FrankfurtEnttäuschung bei den Anteilseignern der RTL Group-Aktie. Zur Stunde verliert die Aktie des TV-Konzerns 1,46 Euro, fällt auf den Stand von 47,68 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um klare 2,97 Prozent verschlechtert.

Die US-Bank JPMorgan hat RTL in einem Ausblick auf 2019 von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 80 auf 56 Euro gesenkt. Er rechne für das kommende Jahr mit einer Konjunkturabschwächung, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Dabei dürfte das Wachstum aus dem für Fernsehsender wichtigen Werbegeschäft nachlassen. Für RTL kappte er seine Gewinnerwartung (EPS) um 10 Prozent. Die Gründe sind vor allem ein erwartetes schwächeres Wachstum des Privat-Fernsehsenders sowie zusätzliche Kosten für internationale Fußballspiele und Investitionen in Streaming.

Das Wertpapier gehört im MDax mit 2,97 Prozent Minus zu den Verlierern. Die Aktie liegt aktuell auf Platz 51 des MDax. Der MDax notiert aktuell 22.276 Punkte (minus 1,15 Prozent). Damit entwickelt sich die RTL Group-Aktie schlechter als der Index.





Am Montag war die RTL Group-Aktie zum Preis von 48,58 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch lag bei 48,64 Euro.

Die RTL Group-Aktie liegt auf Jahressicht 34,6 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, das 72,95 Euro beträgt. Es war am 27. Februar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 6. Dezember 2018 und beträgt 48,52 Euro.

Bis um 13:30 Uhr kommt die Aktie auf 2,13 Millionen Euro Umsatz. Bis zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 3,4 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der RTL Group-Aktie beträgt 99,93 Euro und war am 7. Januar 2014 erreicht worden. Das Allzeit-Tief beträgt 27,19 Euro (vom 13. Februar 2009).

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

29.11.2018 NordLB hebt RTL auf 'Kaufen' - Ziel 68 Euro

Die NordLB hat RTL von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, aber das Kursziel auf 68 Euro belassen. Der Sender-Konzern habe angesichts der fehlenden WM-Rechte in Deutschland im dritten Quartal eine solide Geschäftsentwicklung erzielt und die Markterwartungen erfüllt, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach den Kursrückgängen der vergangenen Wochen sei die Aktie ein Kauf, zumal die hohen und soliden Dividenden den Wert nach unten hin absicherten./mf/tav Datum der Analyse: 29.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

