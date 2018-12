 Siemens Healthineers-Aktie - WKN SHL100: Siemens Healthineers-Aktie mit wenig Bewegung

Ohne große Bewegung zeigt sich die Aktie des Medizintechnikunternehmens Siemens Healthineers im MDax und TecDax. Bislang notiert der Anteilschein bei 38,08 Euro.

FrankfurtMinimal bergab geht es mit dem Kurs des Siemens Healthineers-Anteilscheins. Derzeit verliert der Schein des Medizintechnikunternehmens, der beim letzten Börsenschluss mit 38,26 Euro notierte, 18 Cent (0,47 Prozent). Zuletzt wird die Siemens Healthineers-Aktie mit 38,08 Euro gehandelt.

Im MDax gehört der Wert mit 0,47 Prozent Minus zu den schlechteren Werten. Der Anteilschein liegt aktuell auf Platz 17 im Mittelfeld des MDax. Aktuell verbucht der MDax 2.498 Punkte (minus 0,74 Prozent). Deshalb entwickelt sich die Siemens Healthineers-Aktie schwächer als der Index.

Parallel dazu liegt der Anteilschein aktuell auf Platz acht im oberen Drittel des TecDax.



Mit einem Preis von 38,15 Euro ist der Wert am Montag den 10.12.2018 in den Handel gegangen und erreicht zwischenzeitlich ein Tageshoch von 38,38 Euro.

Die Siemens Healthineers-Aktie liegt auf Jahressicht 4,7 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, das 39,95 Euro beträgt. Es war am 29. August 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 16. März 2018 und beträgt 28,95 Euro.

Bis um 14:00 Uhr kommt die Aktie auf 6,15 Millionen Euro Umsatz. Am vorherigen Handelstag waren bis zum gleichen Zeitpunkt Papiere im Wert von 7,7 Millionen Euro gehandelt worden. Am 29. August 2018 war mit 39,95 Euro das Allzeit-Hoch der Siemens Healthineers-Aktie erreicht worden. Das Allzeit-Tief beträgt 28,95 Euro (vom 16. März 2018).

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

03.12.2018 HSBC hebt Ziel für Siemens Healthineers auf 43 Euro - 'Buy'

Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 39,50 auf 43,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Medizintechnikkonzern habe im Schlussquartal des Geschäftsjahres die erwartet guten Zahlen abgeliefert, schrieb Analyst Richard Latz in einer am Montag vorliegenden Studie. Die starke Dynamik beim Auftragseingang und die steigenden Margen ließen ein weiteres positives Jahr erwarten. Das neue Kursziel begründete Latz mit seinen angehobenen Schätzungen sowie der weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungsbasis./gl/edh Datum der Analyse: 03.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.