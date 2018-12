 Steinhoff International-Aktie - WKN A14XB9: Steinhoff International-Aktie bricht um 6,3 Prozent ein

Mit einer negativen Entwicklung von 6,3 Prozent gehört der Wert Steinhoff International im SDax zu den Verlierern des Tages. Zur Stunde notiert die Aktie bei 9 Cent.

FrankfurtDie Aktie Steinhoff International gehört mit einem Rückgang von 6,25 Prozent zu den sehr klaren Verlierern des Tages. Im Vergleich zum Vortagesschlusskurs von 10 Cent hat sie sich um 1 Cent auf 0,09 Euro verschlechtert.

Die Aktie gehört im SDax mit 6,25 Prozent Minus zu den schlechteren Werten. Der Wert liegt derzeit auf Rang 66 in der Schlussgruppe des SDax. Der SDax verbucht derzeit 9.793 Punkte (minus 2,12 Prozent). Deshalb entwickelt sich die Steinhoff International-Aktie schlechter als der Index.





Am Montag war die Aktie zum Preis von 10 Cent in den Handel gestartet. Das Tageshoch lag bei 10 Cent.

Die Steinhoff International-Aktie liegt auf Jahressicht 88,9 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, das 0,84 Euro beträgt. Es war am 12. Dezember 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 29. Juni 2018 und beträgt 0,07 Euro.

Bis um 13:30 Uhr kommt die Aktie auf 0,79 Millionen Euro Umsatz. Bis zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 0,6 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Steinhoff International-Aktie beträgt 6,16 Euro und war am 18. August 2016 erreicht worden. Das Allzeit-Tief beträgt 0,07 Euro (vom 29. Juni 2018).

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

23.04.2018 RBC senkt Ziel für Steinhoff auf 0,20 Euro - 'Sector Perform'

Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Steinhoff von 0,40 auf 0,20 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Analyst Richard Chamberlain begründete die Kurszielsenkung in einer am Montag vorliegenden Studie mit einer Reihe von Nachrichten aus den vergangenen Wochen, die er nun in sein Modell eingearbeitet habe. Der Schritt resultiere hauptsächlich aus niedrigeren Immobilienwerten und dem Verkauf von Beteiligungen./tih/ag Datum der Analyse: 23.04.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.