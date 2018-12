 TAG Immobilien-Aktie - WKN 830350: TAG Immobilien-Aktie verliert - Kursminus von 0,6 Prozent

Der Wert des Immobilienunternehmens TAG Immobilien gehört mit einem Minus von 0,6 Prozent im MDax zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notiert zur Stunde mit 21,04 Euro.

TAG Immobilien Aktie: News zur aktuellen Kurs-Entwicklung

FrankfurtDie Aktie des Immobilienunternehmens TAG Immobilien gehört mit einem Minus von unbedeutenden 0,57 Prozent zu den Verlierern des Tages. Im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss von 21,16 Euro hat sie sich um 12 Cent gering auf 21,04 Euro verschlechtert.

Die Aktie gehört im MDax mit 0,57 Prozent Minus zu den Verlierern. Das Wertpapier liegt zur Stunde auf Rang 16 im oberen Drittel des MDax. Zur Stunde verbucht der MDax 22.276 Punkte (minus 1,15 Prozent). Damit entwickelt sich die TAG Immobilien-Aktie stärker als der Index.





Am Montag war die Aktie des Wohnimmobilien-Konzerns zum Preis von 21,12 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch lag bei 21,22 Euro.

Die TAG Immobilien-Aktie liegt auf Jahressicht 2,1 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, das 21,50 Euro beträgt. Es war am 3. Dezember 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 6. Februar 2018 und beträgt 14,62 Euro.

Auf 2,01 Millionen Euro Umsatz kommt die Aktie bis um 13:30 Uhr. Bis zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 3,6 Millionen Euro gehandelt worden. Am 19. Februar 2001 war mit 43,76 Euro das Allzeit-Hoch der TAG Immobilien-Aktie erreicht worden. Das Allzeit-Tief beträgt 1,10 Euro (vom 23. Februar 2009).

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

01.11.2018 Oddo BHF hebt Ziel für TAG Immobilien auf 18,50 Euro - 'Neutral'

Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für TAG Immobilien von 18 auf 18,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das dritte Quartal des Immobilienunternehmens sei etwas besser verlaufen als erwartet, schrieb Analyst Manuel Martin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick sei außerdem zuversichtlich. Er nahm entsprechende Anpassungen an seinen Schätzungen vor./tih/ag Datum der Analyse: 01.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.