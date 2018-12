 Talanx-Aktie - WKN TLX100: Talanx-Aktie verliert - Kursminus von 1 Prozent

Mit einem Rückgang von 1 Prozent gehört der Wert des Versicherungsunternehmens Talanx im SDax zu den Verlustbringern des Tages. Zur Stunde notiert die Aktie bei 29,72 Euro.

FrankfurtDie Anteilseigner des Talanx-Papieres haben keinen großen Grund enttäuscht zu sein. Bislang gibt die Aktie des Versicherungsunternehmens im Vergleich zu den anderen Werten im Index mit 30 Cent kaum spürbar nach. Der Anteilschein erreicht den Stand von 29,72 Euro und hat sich damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs um 1 Prozent verschlechtert.

Der Wert gehört im SDax mit 1 Prozent Minus zu den Verlierern. Das Papier liegt zur Stunde auf Position 25 im Mittelfeld des SDax. Der SDax realisiert zur Stunde 9.793 Punkte (minus 2,12 Prozent). Somit entwickelt sich die Talanx-Aktie stärker als der Index.





Am Montag war die Aktie des Versicherungsunternehmens zum Preis von 29,96 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch lag bei 30,00 Euro.

Die Talanx-Aktie liegt auf Jahressicht 21,1 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, das 37,66 Euro beträgt. Es war am 2. Mai 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 16. Oktober 2018 und beträgt 28,64 Euro.

Auf 1,14 Millionen Euro Umsatz kommt die Aktie bis um 13:30 Uhr. Bis zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 1,7 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Talanx-Aktie beträgt 37,66 Euro und war am 2. Mai 2018 erreicht worden. Das Allzeit-Tief beträgt 18,39 Euro (vom 3. Oktober 2012).

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

26.11.2018 Credit Suisse belässt Talanx auf 'Outperform' - Ziel 40 Euro

Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Talanx auf "Outperform" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Aktienkurs lege nahe, dass sich der Versicherer in einer angespannten finanziellen Lage befinde, schrieb Analyst Paris Hadjiantonis in einer am Montag vorliegenden Studie. Das sei aber schlicht und einfach nicht der Fall. Die Kapitalausstattung sei vielmehr stark und bei der Verwendung des Kapitals gebe es Spielraum für positive Überraschungen./bek/tih Datum der Analyse: 26.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

