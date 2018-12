 ThyssenKrupp-Aktie - WKN 750000: ThyssenKrupp-Aktie verliert - Kursminus von 1,7 Prozent

Mit einer negativen Entwicklung von 1,7 Prozent gehört der Anteilschein des Stahlunternehmens ThyssenKrupp im Dax zu den Verlierern des Tages. Aktuell notiert der Wert bei 15,66 Euro.

Thyssenkrupp Aktie: News zur aktuellen Kurs-Entwicklung

FrankfurtEnttäuschung bei den Anteilseignern der ThyssenKrupp-Aktie. Bislang verliert die Aktie des Stahlproduzenten 27 Cent, fällt auf den Stand von 15,66 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um klare 1,66 Prozent verschlechtert.

Im Dax gehört die Aktie mit 1,66 Prozent Minus zu den schlechteren Werten. Der Wert liegt zur Stunde auf Position 26 im unteren Drittel des Dax. Zur Stunde registriert der Dax 10.720 Punkte (minus 0,64 Prozent). Somit entwickelt sich die ThyssenKrupp-Aktie schlechter als der Index.





Am Montag war die ThyssenKrupp-Aktie zum Preis von 15,77 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch lag bei 15,82 Euro.

Die ThyssenKrupp-Aktie liegt auf Jahressicht 41,0 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, das 26,52 Euro beträgt. Es war am 24. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 20. November 2018 und beträgt 15,52 Euro.

Auf 9,86 Millionen Euro Umsatz kommt die Aktie bis um 13:30 Uhr. Bis zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 13,7 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der ThyssenKrupp-Aktie beträgt 46,92 Euro und war am 30. Oktober 2007 erreicht worden. Das Allzeit-Tief beträgt 6,85 Euro (vom 12. März 2003).

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

07.12.2018 Barclays senkt Ziel für Thyssenkrupp auf 14,50 Euro

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 20 auf 14,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Angesichts der Rezessionsrisiken sei eine gewisse Vorsicht im Sektor der zyklischen Investitionsgüter angebracht, schrieb Analyst Lars Brorson in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Das organische Wachstum dürfte sich von sieben Prozent in diesem auf zwei Prozent im kommenden Jahr abschwächen. Anleger sollten Werte mit ungünstiger Bilanz wie beispielsweise Thyssenkrupp meiden./mf/zb Datum der Analyse: 07.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

