 WashTec-Aktie - WKN 750750: WashTec-Aktie praktisch unverändert

FrankfurtDie Aktie WashTec zeigt derzeit mit einem Plus von minimalen 0,35 Prozent und einem Kurswert von 57,20 Euro eine positive Entwicklung im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages von 57,00 Euro.

Der Wert gehört im SDax mit 0,35 Prozent Plus zu den besseren Werten. Das Papier liegt zur Stunde auf Position fünf in der Spitzengruppe des SDax. Zur Stunde verbucht der SDax 9.793 Punkte (minus 2,12 Prozent). Damit entwickelt sich die WashTec-Aktie besser als der Index.





Am Montag war die WashTec-Aktie zum Preis von 57,40 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch lag bei 58,50 Euro.

Die WashTec-Aktie liegt auf Jahressicht 31,7 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, das 83,80 Euro beträgt. Es war am 31. August 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 7. Dezember 2018 und beträgt 56,80 Euro.

Auf 0,41 Millionen Euro Umsatz kommt die Aktie bis um 13:30 Uhr. Am vorherigen Handelstag waren bis zum gleichen Zeitpunkt Papiere im Wert von 0,2 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der WashTec-Aktie beträgt 83,80 Euro und war am 31. August 2018 erreicht worden. Das Allzeit-Tief beträgt 0,77 Euro (vom 27. März 2003).

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

05.12.2018 HSBC belässt Washtec auf 'Hold' - Ziel 72 Euro

Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Washtec auf "Hold" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Die starke Zunahme neuer Aufträge im Maschinenbausektor im Oktober habe ihn überrascht, schrieb Analyst Richard Schramm in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu mittelgroßen deutschen Industrieunternehmen. Doch auch wenn dies zu einem insgesamt soliden Aufwärtstrend im bisherigen Jahresverlauf führe, nähmen die Risiken zu. Zahlreiche Konzerne klagten über Lieferengpässe und einen Mangel an Fachkräften. Der Hersteller von Auto-Waschanlagen Washtec gehöre zur Mehrheit der Unternehmen, die ihre Jahresziele gesenkt hätten./ck/gl Datum der Analyse: 05.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

